Глава МОК заявил о решении по участию россиян в Олимпиаде 2024

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Глава МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже не будет принято на сессии организации в октябре. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Бах заявил, что организация будет следить за тем, как национальные федерации спорта выполняют условия, предъявляемые для участия в играх. Он также подчеркнул, что решение об участии российских спортсменов в соревнованиях будет принято, но это произойдёт не в октябре.
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Анастасия Крестьянова