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Глава Молдавии уверена, что в стране осталось достаточно российских дипломатов

15 августа 2023, 17:56

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что количество оставшихся в республике российских дипломатов достаточно для обеспечения качественных услуг. Об этом говорится на сайте телеканала TV Nord.
Ранее глава МИД Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что ведомство сократило количество работающих в стране российских дипломатов. О соответствующем решении молдавского внешнеполитического ведомства, была уведомлена российская сторона.

По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии.


В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях между странами и на их жителях. Такой шаг в МИД РФ посчитали недружественным со стороны Молдавии.

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#мид рф
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Глава МО КНДР: вопрос не в том, будет ли ядерная война в Корее, а кто ее начнет
15 августа 2023, 17:42

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. Об это он сообщил в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.
По мнению Кан Сун Нама, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.

Ранее начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков сообщил, что агрессивная политика США на мировой арене подталкивают КНДР к созданию сдерживающих сил для обеспечения национальной безопасности. По его мнению, в результате действия Вашингтона Пхеньян только больше убеждается в том, что ядерное оружие – единственный верный способ для обеспечения безопасности страны.

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Минобороны Пакистана заявило, что будет продолжать оказывать гумпомощь Украине
15 августа 2023, 17:25

Фото: iStock/Derek Brumby

Первый заместитель министра обороны Пакистана Хамуд-уль-Заман Хан заявил, что Пакистан продолжит оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению в пострадавших районах Украины. Об этом он сообщил в ходе Московской конференции по международной безопасности.
Замминистра обороны Пакистана также отметил, что украинский конфликт необходимо разрешить дипломатическим путем.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что зарубежные советники используют военнослужащих Украины для отработки различных способов ведения военных действий с применением образцов вооружения Запада. Шойгу отметил, что иностранные советники не осознают число потерь среди украинских солдат.

Также американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что для украинского правительства солдаты ВСУ — это пушечное мясо, поэтому оно посылает их на заведомо провальные смертельные миссии. Никсон отметил, что украинское правительство не заботится об интересах и гражданах своего государства, а служит лишь во благо США. По его словам, контрнаступление ВСУ — это «атака камикадзе».

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Украину примут в НАТО, если она отдаст часть земель России
Глава штаба НАТО: Украину могут принять в НАТО, если она пойдет на территориальные уступки
15 августа 2023, 17:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России, заявил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен.
«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - прокомментировал ситуацию Йенсен.

Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс. 

Украинский министр обороны Алексей Резников рассчитывает, что его страну могут принять в НАТО на саммите альянса летом 2024 года. При этом Резников отдельно заметил, что Украину могут принять в члены Североатлантического альянса только после завершения боевых действий, и выразил надежду, что через год украино-российский конфликт уже будет завершен.

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#украина
#нато
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Безопасность во время выборов обеспечат на каждом избирательном участке Подмосковья
15 августа 2023, 17:03

Фото: Фотобанк МО

В Единый день голосования на каждом подмосковном избирательном участке будет присутствовать сотрудник полиции. Цель – обеспечить общественный порядок, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. В регионе разработана специальная памятка с подробным перечнем обязанностей полицейских в дни голосования.
Также в этом году в Московской области дополнительно будет использована система видеонаблюдения «Безопасный регион». Она обеспечит мониторинг территорий, прилегающих к избирательным участкам.  Ранее сообщалось, что все избирательные участки региона будут оснащены системой видеофиксации. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#выборы
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#голосование
#безопасность
#участок
#подмосковье
#московская область
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Глава ГРУ обвинил США в провоцировании КНДР
Глава ГРУ: Политика США подталкивает КНДР к созданию сдерживающих сил
15 августа 2023, 16:20

Фото: iStock/DedMityay

Агрессивная политика США на мировой арене подталкивают КНДР к созданию сдерживающих сил для обеспечения национальной безопасности, заявил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков на Московской конференции по международной безопасности.
«Агрессивные действия Вашингтона и отказ от диалога с Пхеньяном подталкивают северокорейцев к созданию современных стратегических сил сдерживания. Тем самым Вашингтон сам загоняет в тупик урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», - прокомментировал ситуацию Костюков.

По его мнению, в результате действия Вашингтона Пхеньян только больше убеждается в том, что ядерное оружие – единственный верный способ для обеспечения безопасности страны.

Ранее на Западе союз России, Китая и КНДР назвали «устрашающим». Как отметили в издании, западные политики крайне обеспокоены решением Владимира Путина укрепить отношения с Китаем и КНДР. Этот союз поможет странам ускорить экономическое развитие и нарастить военный потенциал.

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#кндр
#сша
#ядерное оружие
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Костюков: США хотят создать в АТР подконтрольные альянсы для сдерживания России
15 августа 2023, 15:58

Фото: iStock/alekseystemmer

Начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что Вашингтон намерен создать в Азиатско-тихоокеанском регионе сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать РФ и КНР. Об этом он сообщил на Московской конференции по международной безопасности.
«Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов», — подчеркнул Костюков.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что интерес российских военных к продукции промышленности КНР воодушевляет предприятия страны и способствует развитию сотрудничества двух государств. Ли Шанфу подчеркнул, что в рамках переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооружённых сил КНР и РФ.

Напомним, Шойгу заявил, что «РФ и КНР – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья». Шойгу также отметил, что государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. 

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#предприятия
#минобороны
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#шойгу
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Путин провел встречу с главой Ингушетии
Президент Путин провел встречу с главой Ингушетии Калиматовым
15 августа 2023, 15:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обсудил с главой региона ряд вопросов, включая меры поддержки участников СВО в Ингушетии.
Глава республики заверил президента, что денежные выплаты будут произведены всем участникам спецоперации. 

Также, Владимир Путин обсудил с Махмудом-Али Калиматовым ситуацию в регионе и производство. Он отметил рост промышленности и сельхозпродукции. В свою очередь, глава Ингушетии сообщил главе государства о политической и социальной обстановке в регионе и назвал ее достойной. 

Прежде, российский лидер провел переговоры с главой Мали. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и укрепление отношений. 

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#запад
#переговоры
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Украинский эксперт заявил, что страну может покинуть больше половины населения
Медведчук: Число выехавших за пределы Украины может превысить число оставшихся
15 августа 2023, 14:47

Фото: iStock/Liukov

Часть украинцев, которые выехали за пределы страны, может превысить часть пожелавших остаться, написал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в статье для «Другая Украина».
«Процесс потери земель и народа нельзя назвать борьбой за независимость страны, ведь поверивших ему украинцев Зеленский совершенно не жалеет, отправляя воевать на фронт в качестве пушечного мяса, вгоняя людей в нищету, а страну — в долги», - прокомментировал ситуацию Медведчук.

По его информации, на сегодняшний день на Украине осталось 19,2 миллиона человек, в то время как покинуть страну успели 18,1 миллион. При этом, поток беженцев не прекращается.

По мнению Медведчука, именно киевские власти, во главе с Владимиром Зеленский, создают гражданам Украины невыносимые условия для жизни и способствуют сокращению населения страны. 

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#украина
#владимир зеленский
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Минобороны КНР заявил, что Китай рад интересу России к военной продукции страны
15 августа 2023, 14:45

Фото: iStock/Zerbor

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что интерес российских военных к продукции промышленности КНР воодушевляет предприятия страны и способствует развитию сотрудничества двух государств. Об этом он сообщил в рамках рабочей встречи с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу на полях XI Московской конференции по международной безопасности.
Ли Шанфу подчеркнул, что в рамках переговоров хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооружённых сил КНР и РФ.

«Как и во взаимоотношениях между государствами, между вооружёнными силами тоже проводится интенсивный обмен, и в том числе на высоком уровне», — добавил министр обороны КНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «РФ и КНР – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья». Шойгу также отметил, что государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. Министр обороны подчеркнул, что сотрудничество с Китаем происходит как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

Напомним, министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что сотрудничество РФ и КНР в военной сфере не направлено против третьих стран.

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#сергей шойгу
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#рф
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