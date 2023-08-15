Глава Молдавии уверена, что в стране осталось достаточно российских дипломатов

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что количество оставшихся в республике российских дипломатов достаточно для обеспечения качественных услуг. Об этом говорится на сайте телеканала TV Nord.
Ранее глава МИД Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что ведомство сократило количество работающих в стране российских дипломатов. О соответствующем решении молдавского внешнеполитического ведомства, была уведомлена российская сторона.
По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии.
В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях между странами и на их жителях. Такой шаг в МИД РФ посчитали недружественным со стороны Молдавии.
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По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии.
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Екатерина Коршунова