Глава Мособлизбиркома Берёзкин назвал главную задачу текущего этапа предвыборной кампании

Фото: Мособлизбирком
Главная задача нынешнего этапа избирательной кампании в Подмосковье – информирование избирателей, в том числе с помощью подомового обхода. Об этом заявил глава Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«Основная задача для нас на этом этапе – информирование избирателей. Даты, время, информация об участках и процессе голосования – всё это мы доводим до жителей всеми возможными способами. Прежде всего я имею в виду подомовой обход. Члены участковых избирательных комиссий обходят избирателей, отвечают на вопросы, уточняют адрес, номер их участка и многие другое», – пояснил Берёзкин в интервью РИА Новости.Он назвал главным новшеством кампании-2023 дистанционное электронное голосование. Оно позволит жителям Московской области принять участие в голосовании из любой точки региона и мира.
«Кроме того, каждый избирательный участок будет оснащён веб-камерами. Он помогу нам напрямую решать возникающие вопросы с участковыми избиркомами в дни голосования», – добавил Берёзкин.В этом году в Подмосковье состоятся выборы губернатора. Они будут проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. Помимо этого, пройдут выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка и Лобня. Планируются и дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17.
Отдать голоса можно будет как на избирательном участке, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании нужно подать заявление через портал госуслуг до 4 сентября. Зарегистрировавшемуся избирателю нужно будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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