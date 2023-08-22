Глава Мособлизбиркома Берёзкин объявил о финальной стадии кампании по выборам губернатора Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В кампании по выборам губернатора Подмосковья наступила завершающая стадия. Все партии, представленные в Мособлдуме, выдвинули своих кандидатов, заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«Сегодня избирательная кампания в Московской области вошла в завершающую стадию, если говорить о главных выборах – выборах губернатора. Четыре политические партии, представленные в региональном парламенте, выдвинули своих кандидатов, и они успешно прошли регистрацию. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду». Сейчас идёт активный период агитации кандидатов в СМИ. Основная задача Мособлизбиркома сейчас – информирование жителей о дате, месте и времени голосования», – сказал Берёзкин.
Он напомнил, что выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава Подмосковья Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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