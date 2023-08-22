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Глава Мособлизбиркома Берёзкин объявил о финальной стадии кампании по выборам губернатора Подмосковья

22 августа 2023, 14:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В кампании по выборам губернатора Подмосковья наступила завершающая стадия. Все партии, представленные в Мособлдуме, выдвинули своих кандидатов, заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«Сегодня избирательная кампания в Московской области вошла в завершающую стадию, если говорить о главных выборах – выборах губернатора. Четыре политические партии, представленные в региональном парламенте, выдвинули своих кандидатов, и они успешно прошли регистрацию. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду». Сейчас идёт активный период агитации кандидатов в СМИ. Основная задача Мособлизбиркома сейчас – информирование жителей о дате, месте и времени голосования», – сказал Берёзкин.

Он напомнил, что выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава Подмосковья Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).


Отдать свой голос можно на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.

Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.

На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.

Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.

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#губернатор
#подмосковье
#московская область
#илья берёзкин
#мособлизбирком
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин перечислил преимущества ДЭГ
22 августа 2023, 14:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Единый день голосования жители Подмосковья впервые смогут принять участие в ДЭГ. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«На территории региона выборы состоятся в течение трёх дней подряд – 8,9 и 10 сентября. Помимо традиционных форм голосования – на избирательном участке и на дому, – в этом году регион впервые принимает участие в дистанционном электронном голосовании через портал госуслуг – так называемом ДЭГ», – напомнил Берёзкин
Он отметил, что Московская область – один из лидирующих регионов, жители которого активно подают заявления на портал госуслуг для участия в такой форме голосования. Берёзкин рассказал и о преимуществах ДЭГ.
«Что это нам даёт? Во-первых, удобство, во-вторых, возможность получать дополнительную информацию о выборах. Человек, зайдя на сайт госуслуг, может получить не просто сообщения, которые мы традиционно видим в СМИ или на стендах около подъездов, но и информацию о каждом из кандидатов, посмотреть его трудовую деятельность», – сказал глава Мособлизбиркома. 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
#илья берёзкин
#выборы
#едг
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#губернатор
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
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Президент Турции Эрдоган приедет в Россию
22 августа 2023, 14:20

Фото: сайт Кремля

Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным о зерновой сделке.
Турецкое новостное агентство Yeni Şafak, ссылаясь на источники в администрации турецкого лидера, пишет, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в планах  нанести визит в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из главных вопросов станет возобновление зерновой сделки.
 
«По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о «зерновом коридоре», — пишет Yeni Şafak.
До этого некоторые СМИ писали о вероятной встрече Путина и Эрдогана в Турции.

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#турция
#президент
#зерновая сделка
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Поляки возмутились высказываниям властей в сторону России
NYT: Жители Польши осудили власти из-за утверждения об угрозе со стороны России
22 августа 2023, 11:05

Фото: iStock/delray77

В Польше посчитали, что высказывания властей об угрозе «Сувалкском коридору» со стороны России – абсолютно безосновательны, сообщает The New York Times.
«Почему все постоянно говорят об угрозах? Как можно заметить, на улицах нет ни танков, ни солдат с оружием. Города и села в «Сувалкском» коридоре одни из самых безопасных мест на земле», - прокомментировал ситуацию мэр города Августов.

При этом, ранее бывший председатель комитета по обороне Госдумы адмирал Владимир Комоедов заявил, что разговоры по поводу Сувалкского коридора надоедают. Сообщается, что в Польше и прибалтийских странах ведутся открытые разговоры о необходимости военного укрепления Сувалкского коридора. Адмирал отметил, что строить различные версии по этому поводу на данный момент не имеет смысла.

«Единственная настоящая угроза исходит от польских лидеров, живущих в параллельном мире и сгущающих краски вокруг «Сувалкского коридора», –заявил главный редактор одного из польских новостных порталов Войцех Дразба.

В то же время, местные жители считают, что громкими заявлениями власть ​запугивает народ в преддверии предстоящих выборов, отметили в NYT.

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#польша
#россия
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В Крыму Зеленского назвали «персонажем», дни которого сочтены
Константинов: Политические дни Зеленского сочтены
22 августа 2023, 09:24

Фото: iStock/JARAMA

В силу своей неадекватности, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский может не осознавать, что его политические дни сочтены, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью «РИА Новости».
«Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознает в силу своей неадекватности», - прокомментировал ситуацию Константинов.

По его мнению, Запад просто «сольет» нынешние украинские власти по завершению мирных переговоров. 

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина лишится значительных территорий, если военные действия в стране продолжатся. Он также заявил, что все знают, чем закончится конфликт. По его мнению, Украина лишится выхода к Черному морю, Россия достигнет целей спецоперации, а западная часть страны отойдет Польше, которая вторгнется на ее территорию с помощью США.

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#владимир зеленский
#украина
#крым
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В сети появились кадры прибытия Лаврова в ЮАР, его поприветствовали традиционным танцем
Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС
22 августа 2023, 09:08

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС, там его тепло встретили традиционными африканскими танцами, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
На саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Запланировано заседание лидеров «пятёрки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.
Ранее Лавров заявил, что ядерное сдерживание в настоящее время представляет собой единственный ответ на определенные угрозы безопасности России. Министр подчеркнул, что НАТО, грубо нарушая принцип неделимости безопасности, объявила себя ядерным союзом и поставила цель «стратегического поражения» России.

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#сергей лавров
#африка
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Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС
22 августа 2023, 08:39

Фото: сайт Кремля

На саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин во вторник, 22 августа, в формате видеоконференции пример участие в работе саммита БРИКС, стартующего в южноафриканском Йоханнесбурге.

Глава РФ проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году. Также Владимир Путин выступит с видеообращением к участникам традиционного Делового форума БРИКС, который традиционно проходит ещё перед началом саммита.

Запланировано заседание лидеров «пятёрки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.

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#сергей лавров
#мид рф
#новости
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Патрушев рассказал о глобальной угрозе со стороны НАТО на Дальнем Востоке
Патрушев: Участие Токио в размещении американских РСМД угрожает Дальнему Востоку
22 августа 2023, 08:29

Фото: kremlin.ru

Участие Японии в размещении американских ракет в азиатском регионе угрожает безопасности России, в том числе и Дальнего Востока, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.
«Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», - прокомментировал ситуацию Патрушев. 

При этом, ранее в Белом доме опровергли планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе. Соединенные Штаты заявили, что все равно намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей.

Николай Патрушев считает, что победа России в специальной военной операции поможет началу формирования справедливого и полицентричного мира.

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#япония
#сша
#россия
#ракета
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Патрушев заявил о спасительной роли России
Патрушев: Роль России заключается в спасении мира от западного безумия
22 августа 2023, 07:18

Фото: kremlin.ru

Роль России заключается в спасении мира от безумия Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.
«России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом», - прокомментировал ситуацию Патрушев.

По его словам, человечество, достигнув невероятных высот в плане экономического и технологического развития, утратило моральные и нравственные ориентиры. Россия же должна стать той страной, которая выведет мир на путь верных духовно-нравственных ценностей.

При этом, Патрушев считает, что страны-союзники поддержат Россию на этом сложном пути. 

Ранее Патрушев заявил, что победа России в специальной военной операции поможет началу формирования справедливого и полицентричного мира. 

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Патрушев: Победа России на Украине поможет формированию полицентричного мира
22 августа 2023, 07:06

Фото: kremlin.ru

Победа России в специальной военной операции поможет началу формирования справедливого и полицентричного мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальнего Востока России.
«Победа над неонацизмом на Украине, безусловно, будет способствовать формированию полицентричного и справедливого мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира», - прокомментировал ситуацию Патрушев. 

Ранее Патрушев заявил, что Вооруженные силы Украины ведут атаки беспилотника по российским городам под предводительством западных кураторов. По его словам, в США и НАТО осознали, что сломить Россию на линии боевого соприкосновения не получится, и потому начали наносить террористические атаки на мирное население РФ.

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#россия
#украина
#сво
#победа
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