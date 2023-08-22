Глава Мособлизбиркома Берёзкин перечислил преимущества ДЭГ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Единый день голосования жители Подмосковья впервые смогут принять участие в ДЭГ. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«На территории региона выборы состоятся в течение трёх дней подряд – 8,9 и 10 сентября. Помимо традиционных форм голосования – на избирательном участке и на дому, – в этом году регион впервые принимает участие в дистанционном электронном голосовании через портал госуслуг – так называемом ДЭГ», – напомнил Берёзкин.Он отметил, что Московская область – один из лидирующих регионов, жители которого активно подают заявления на портал госуслуг для участия в такой форме голосования. Берёзкин рассказал и о преимуществах ДЭГ.
«Что это нам даёт? Во-первых, удобство, во-вторых, возможность получать дополнительную информацию о выборах. Человек, зайдя на сайт госуслуг, может получить не просто сообщения, которые мы традиционно видим в СМИ или на стендах около подъездов, но и информацию о каждом из кандидатов, посмотреть его трудовую деятельность», – сказал глава Мособлизбиркома.В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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