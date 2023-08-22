Глава Мособлизбиркома Берёзкин: участие жителей Подмосковья в ДЭГ повысит явку на выборах

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Участие жителей Подмосковья в дистанционном электроном голосовании повысил явку на предстоящих выборах. Уверенность в этом высказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«Что касается явки, в регионе проводится большая работа по информированию жителей об избирательных компаниях. Кандидаты также проводят разъяснительную работу среди своих сторонников. Сомнений в том, что явка будет достойной, как минимум, не ниже, чем на предыдущих выборах, у нас нет. Однако такая форма, как дистанционное электронное голосование, возможно, повысит явку и привлечёт интерес тех категорий граждан, которые ранее были не так активны. Это, например, молодёжь. Если раньше им было сложно объяснить, зачем приходить на избирательный участок, то сейчас они легко могут проголосовать с домашнего компьютера, планшета или мобильного телефона», – пояснил Берёзкин.
Он добавил, что все три дня – 8,9 и 10 сентября – 36 тыс членов избирательных комиссий будут работать с 8 утра до 8 вечера. Также будет включена горячая линия по всем вопросам, связанным с голосованием, и по возможным жалобам на работу участковых избирательных комиссий.
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская