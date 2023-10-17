Глава разведки Изариля взял на себя ответственность за пропущенную атаку ХАМАС

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Глава военной разведки Израиля Аарон Халива взял на себя вину за пропущенную атаку ХАМАС, сообщает The Times of Israel.
«Управление военной разведки под моим командованием не справилось с тем, чтобы предупредить о террористической атаке, осуществленной ХАМАС. Мы провалились в нашей главной задаче, и, как клава управления военной разведки, я несу полную ответственность за произошедшее», - прокомментировал ситуацию Халива.
Вчера взял на себя ответственность за допущение атаки боевиков ХАМАС и директор Службы общей безопасности Израиля (контрразведка) Ронен Бар.
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Евгения Парфентьева