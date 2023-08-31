Глава Нагорного Карабаха Арутюнян подаст в отставку

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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян уйдёт в отставку 1 сентября.
Данное заявление Араик Арутюнян опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена).
В соответствии с приказом президента, государственный министр Республики Арцаха Гурген Нерсисян будет уволен с должности, а секретарь Совбеза Самвел Шахраманян назначен государственным министром и наделен широкими полномочиями.
Нагорный Карабах является спорным регионом на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенную республику не признают государства-члены ООН.
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«Я принял это окончательное решение 2 дня назад, принимая во внимание моё взаимодействие со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели»,- сообщил Арутюнян.
Нагорный Карабах является спорным регионом на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенную республику не признают государства-члены ООН.
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Мария Фирсова