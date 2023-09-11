Глава Нижегородской области Никитин набирает на выборах 82,82% голосов избирателей

Фото: официальный сайт Кремля
Действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин набирает 82,82% голосов на выборах губернатора после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют обнародованные 11 сентября официальные данные облизбиркома.
Выборы в российских регионах в рамках Единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимают новые российские регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России, из них в 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц.
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