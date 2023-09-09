Глава Одинцовского округа Иванов проголосовал на выборах губернатора Подмосковья

Руководитель Одинцовского городского округа Андрей Иванов принял участие в выборах губернатора Московской области. Глава муниципального образования проголосовал на избирательном участке № 3949 в филиале культурно-досугового центра «Барвиха».
Голосование на выборах губернатора региона проходит в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. На 15:00 второго дня выборов явка избирателей составляла более 33%. В заключительный день голосования на территории Одинцовского городского округа будут открыты 174 избирательных участка.
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