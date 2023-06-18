Глава офиса Зеленского Ермак назвал событие, которое затруднило договориться с Россией

WSJ: глава офиса Зеленского Ермак заявил, что «Минск-2» затруднил попытки Украины договориться с Россией
Прийти к договорённостям Украины с Россией затруднили Минские соглашения в 2015 году. Об том заявил в интервью The Wall Street Journal глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Кроме того, он подчеркнул, что Украине не нужны были посредники в разрешении конфликта на Донбассе. Также офис Зеленского в текущий момент заинтересованы в поддержки со стороны Индии и Бразилии.
Ранее сообщалось, что власти Украины желают активнее принимать участие в процессе разработки санкций, направленных против России.
«Попытки достичь договорённости с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключённым под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины», — подчеркнул украинский чиновник.
Ранее сообщалось, что власти Украины желают активнее принимать участие в процессе разработки санкций, направленных против России.
Андрей Гаврилов