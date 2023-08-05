Глава офиса Зеленского Ермак примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит делегацию страны на переговорах по ситуации в Украине, которые 5 и 6 августа состоятся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Об этом сообщает «Лента ру» со ссылкой на слова заместителя Ермака Игоря Жовквы.