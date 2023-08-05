Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава офиса Зеленского Ермак примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Глава офиса Зеленского Ермак примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

05 августа 2023, 03:45

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит делегацию страны на переговорах по ситуации в Украине, которые 5 и 6 августа состоятся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Об этом сообщает «Лента ру» со ссылкой на слова заместителя Ермака Игоря Жовквы.
Как рассказал Жовква, всего на саммите в Джидде ожидается участие более чем 40 государств, которые будут представлены политическими советниками, а также советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики.

Напомним, что Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной такие государства, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия.


На встрече по Украине участники обсудят 10 подтем. Таким образом, планируется обсудить продовольственную, экологическую и энергетическую безопасности, освобождение заключенных и возможность создания военного трибунала. При этом планируется, что представители европейских стран предварительно соберутся для согласования тем.

Читайте также:

Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине

Саудовская Аравия пригласила США на переговоры по Украине

Мексика не будет участвовать в переговорах по Украине без России


#украина
#саммит
Читайте нас в
Блинкен: США приостановят часть экономической помощи Нигеру после мятежа
05 августа 2023, 03:23

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Соединённые Штаты приостанавливают финансирование ряда зарубежных программ помощи, связанных с Нигером, после произошедшего в этой африканской стране военного мятежа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», — заявил он.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что предоставление гуманитарной и продовольственной помощи Нигеру продолжится.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило о готовом плане вторжения в Нигер,  Удар планируют нанести по военным Нигера, которые 27 июля устроили мятеж и государственный переворот. При этом ЭКОВАС объявили, что дают военным шанс сдаться и вернуть власть президенту Мохамеду Базуму.

Агентство Франс-Пресс со ссылкой на коммюнике нынешних властей сообщило, что правящий совет мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины — объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны ЭКОВАС.

AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией
Накануне свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в статье для газеты The Washington Post обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. По словам Базума, успех мятежников приведет к катастрофическим последствиям далеко за границами Нигера.

Читайте также:

Страны Западной Африки заявили о плане вторжения в Нигер

AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией

Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США и международному сообществу

#сша
#нигер
#помощь
Читайте нас в
Госдеп США потребовал от России ясности по ее требованиям о зерновой сделке
05 августа 2023, 02:45

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno

Глава санкционного управления Госдепа Джеймс О"Брайен рассказал о требовании США к России внести ясность, какие её условия необходимо выполнить для возобновления зерновой сделки.
«Прежде всего России необходимо разъяснить, что она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», — заявил чиновник американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон готов приложить усилия для помощи с любым из этих вопросов, однако Соединённые Штаты не понимают, что именно РФ будет считать успешным удовлетворением своих требований.

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.

Как отметил российский президент Владимир Путин, ни одно из условий РФ по зерновой сделке так и не выполнили, пишет Путин. В первую очередь это касается вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, а также прекращения препятствий для безвозмездных поставок Россией минеральных удобрений африканским странам. В этих условиях очередное продление зерновой сделки, окончательно утратившей свое гуманитарное предназначение, потеряло всякий смысл.

Читайте также:

Путин изложил Эрдогану причины, по которым Россия вышла из зерновой сделки

Песков: касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена

ТАСС: Страны Персидского залива выступают за возобновление зерновой сделки

#зерновая сделка
#сша
#россия
Читайте нас в
Страны Западной Африки заявили о плане вторжения в Нигер
Reuters: Страны Западной Африки разработали план вторжения в Нигер
04 августа 2023, 22:20

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Сообщество стран Западной Африки (ЭВОКАС) заявило о готовом плане вторжения в Нигер, сообщает Reuters.
Удар планируют нанести по военным Нигера, которые 27 июля устроили мятеж и государственный переворот.  

При этом, ЭВОКАС объявили, что дают военным шанс сдаться и вернуть власть президенту Мохамаду Базуму.  

В чем заключается план вторжения Западной Африки и когда он будет реализован – ЭВОКАС не уточнили. 

Читайте также:

Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США и международному сообществу

Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру на фоне военного переворота

AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией
#нигер
#африка
#военные
Читайте нас в
Польша и США обсудили присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
Ллойд Остин обсудил с Мариушем Блащаком ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
04 августа 2023, 22:08

Фото: iStock/MikeMareen

4 августа глава Пентагона Ллойд Остин и его польский коллега Мариуш Блащак обсудили ситуацию вокруг присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Главы оборонных ведомств поговорили по телефону, итоги их беседы приводит пресс-служба Пентагона.
«Министр Остин подчеркнул, что США поддерживают Польшу в ее ответе на вторжение в воздушное пространство страны белорусского самолета 1 августа. Стороны также обсудили новые события, связанные с присутствием ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, и договорились внимательно продолжать следить за ситуацией», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.  

Ллойд также выразил благодарность Блащаку за польскую поддержку Украины. Министры пришли к единому мнению, что необходимо продолжить помогать Киеву в конфликте. 

Напомним, в пресс-службе Минобороны Белоруссии заявили, что не нарушали границы воздушного пространства Польши.

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными, и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», - заявили в МО Белоруссии. 

Читайте также:

Макгрегор: Когда Киев падет, Польша захватит Западную Украину

«Варшаве придется заплатить за свою позицию», считают в Польше

Мигранты забросали петардами польских пограничников на границе с Белоруссией
#польша
#сша
#белоруссия
Читайте нас в
Опрос: Более половины американцев выступают против нового пакета помощи Украине
04 августа 2023, 20:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Согласно результатам опроса CNN более половины американцев выступают против одобрения очередных пакетов помощи Украине.
55% респондентов выступили против одобрения Конгрессом США дополнительных траншей помощи, 45%, наоборот, поддержали американское правительство.

Опрашивающие задали дополнительный вопрос о том, какой вид помощи должны осуществлять США. Так, 63% участников опроса заявили, что их страна должна собирать разведданные, 53% выступили за помощь в подготовке украинских военных, 43% заявили о поставках вооружения, а 17% – о необходимости участия американских военных в боевых действиях в зоне СВО.

В опросе приняли участие около 1,2 тыс. жителей США.

Читайте также:

Уоллес: США, НАТО и ЕС разрушили Украину для достижения своих целей

NBC: в США разочарованы, что ВСУ не применяют полученные навыки

Политолог Журавлёв: Запад уже осознал провал контрнаступления ВСУ
#сша
#помощь
#сво
#опрос
Читайте нас в
На дополнительные выборы в Мособлдуму зарегистрировали пять кандидатов
04 августа 2023, 20:48

Фото: Мособлизбирком

В Подмосковье завершился период выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Окружная избирательная комиссия избирательного округа зарегистрировала пятерых кандидатов: Михаила Ждана (самовыдвиженец), Александра Лифанова (КПРФ), Эдуарда Перебиковского (ЛДПР), Ольгу Привалову (Справедливая Россия – За правду) и Кирилла Янкова (Яблоко). 

Подробную информацию можно найти по ссылке
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
 Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.

В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
 
Читайте также:

В Подмосковье продолжают обучать наблюдателей для выборов-2023

В Подмосковье провели обучающий семинар для членов УИК ещё шести городов

Политтехнолог Август: ДЭГ поможет привлечь к голосованию дополнительных избирателей
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#единый день голосования
#дэг
#едг
#депутаты
#пушкино
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Путин подписал закон о создании реестра курортного фонда России
04 августа 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании государственного реестра курортного фонда России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В реестре будут содержаться данные о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местах, курортных регионах и санаторно-курортных организациях.

При этом, в реестре не будут указаны данные о санаторно-курортных организациях, принадлежащим федеральным органам власти, в которых осуществляется военная или близкая к ней служба, а также тех, в которых руководство осуществляет президент РФ.

Вести реестр будет федеральным орган, входящий в состав государственной информационной системы и системы здравоохранения. Все остальные детали регулирования работы реестра установит кабмин.

Отмечается, что подписанный Путиным закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Читайте также:

Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к труду

В России ужесточат требования к продаже медицинского спирта

Путин подписал закон о запрете выезда за границу после вручения повестки
#владимир путин
#курорты
#россия
#закон
#туризм
Читайте нас в
В России законодательно запретили высаживать инвалидов из общественного транспорта
04 августа 2023, 18:49

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Отныне в России на законодательном уровне запрещено высаживать из наземного общественного транспорта инвалидов I группы при безбилетном проезде. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Таким образом, вносятся изменения в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации», которые запрещают высаживать при безбилетном проезде не только детей до 16 лет, но и инвалидов первой группы. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Речь идет, например, о случаях, когда инвалид забыл дома или потерял свой льготный проездной документ. Теперь высаживать его из городского транспорта будет не только неэтично, но и противозаконно.

Читайте также:

Более 1,7 тыс. подмосковных семей получат выплату по уходу за ребёнком-инвалидом

В Подмосковье принят закон о бесплатной медицинской реабилитации участников СВО

Подмосковный Минтранс назвал 100 автобусных маршрутов до рыбных мест

#изменения
#закон
#дома
Читайте нас в
Захарова обвинила Евросоюз в лицемерии
Захарова назвала обвинения Евросоюза в нарушении свободы слова лицемерием
04 августа 2023, 18:16

Фото: РИА Новости/МИД России

В Евросоюзе систематически нарушают права журналистов и свободы слова, однако, постоянно обвиняют в этом другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте МИД.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали осудила блокировку вещания французской радиостанции RFI и телеканала France 24 в Нигере, заявив, что это прямое посягательство на свободу слова.  

«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран - не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников», - прокомментировала ситуацию Захарова.

Комментируя ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, Захарова заявила, что это просто сценарий, разыгранный на британские деньги.

«МУСовские решения – целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами МУСовцы в уголовном розыске», - отметила она.

Читайте также:

Уоллес: США, НАТО и ЕС разрушили Украину для достижения своих целей

Боррель призвал страны G20 оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке

ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии за обход рестрикций против России


#мария захарова
#евросоюз
#нигер
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников