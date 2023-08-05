Глава офиса Зеленского Ермак примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит делегацию страны на переговорах по ситуации в Украине, которые 5 и 6 августа состоятся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Об этом сообщает «Лента ру» со ссылкой на слова заместителя Ермака Игоря Жовквы.
Как рассказал Жовква, всего на саммите в Джидде ожидается участие более чем 40 государств, которые будут представлены политическими советниками, а также советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики.
Напомним, что Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной такие государства, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия.
На встрече по Украине участники обсудят 10 подтем. Таким образом, планируется обсудить продовольственную, экологическую и энергетическую безопасности, освобождение заключенных и возможность создания военного трибунала. При этом планируется, что представители европейских стран предварительно соберутся для согласования тем.
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Напомним, что Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной такие государства, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия.
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Артем Путинцев