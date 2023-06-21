Глава офиса Зеленского заявил, что ждет приглашения Украины в НАТО с открытой датой

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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак: Украина ждет приглашения в НАТО с открытой датой
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев желает получить приглашение по вступлению в НАТО с «открытой датой» на предстоящем саммите в Вильнюсе, об этом пишет издание Reuters
По его словам, Украина продемонстрировала в ходе боевых действий свою готовность присоединиться к альянсу. Ермак подчеркнул, что тот факт, что военно-политический блок не может принять решение о присоединении Украины к объединению, выступает деморализующим фактором для украинцев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что МИД Британии поддержал идею облегчения вступления Украины в НАТО.
По его словам, Украина продемонстрировала в ходе боевых действий свою готовность присоединиться к альянсу. Ермак подчеркнул, что тот факт, что военно-политический блок не может принять решение о присоединении Украины к объединению, выступает деморализующим фактором для украинцев.
Анастасия Крестьянова