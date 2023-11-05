Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали Украине кулуарно

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Решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году было принято кулуарно и является политическим преступлением. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Известно, что рабочая группа при парламенте Республики Крым подготовила запрос в Конституционный суд РФ о том, соответствует ли Конституции закон о передаче полуострова Украине. В ходе работы над запросом были выявлены грубые нарушения сразу трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.
Как сказал Константинов в беседе с РИА Новости, принять такое решение на законных основаниях было просто невозможно. По словам спикера крымского парламента, для того, чтобы реализовать передачу полуострова необходимо было принять череду нормативных актов, что сделать было просто нереально. В таком случае каждая союзная республика начала бы предъявлять территориальные претензии соседям.
Поэтому, чтобы не открывать этот ящик Пандоры, Хрущёв принял решение по Крыму в узком кругу, кулуарно. Отмена этого решения позволит восстановить историческую справедливость и дать ситуации адекватное юридическое обоснование, заключил глава парламента Крыма.
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Как сказал Константинов в беседе с РИА Новости, принять такое решение на законных основаниях было просто невозможно. По словам спикера крымского парламента, для того, чтобы реализовать передачу полуострова необходимо было принять череду нормативных актов, что сделать было просто нереально. В таком случае каждая союзная республика начала бы предъявлять территориальные претензии соседям.
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Александр Бойцов