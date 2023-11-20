Глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу с Зеленским в Киеве

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Прибывший 20 ноября в Киев глава Пентагона Ллойд Остин уже провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал ему дальнейшую поддержку США.
«Для меня было честью встретиться сегодня в Киеве с президентом Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины Соединенными Штатами», - написал Остин в своей соцсети Х.
Он также подчеркнул, что США совместно с другими союзниками продолжат поддерживать Украину, предоставлять ей вооружение и обеспечивать оборонные потребности.
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