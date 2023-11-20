Глава Пентагона Остин прибыл с визитом в Киев

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Шеф Пентагона Ллойд Дж. Остин прибыл с визитом в Киев. По его словам, он намерен встретиться с руководством Украины и обсудить насущные вопросы.
Возможно, темой разговора станет развитие на Украине собственных военно-воздушных сил (ВВС). Ранее Остин заявлял, что США возглавят коалицию стран, которые окажут поддержку Киеву в этом вопросе. В частности, речь идет о предоставлении Украине истребителей F-16 и подготовке украинских летчиков и техников, которой как раз займутся страны, входящие в коалицию.
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Александр Бойцов