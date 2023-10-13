Глава Пентагона Остин приехал в Израиль

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Глава Пентагона Ллоид Остин приехал в Израиль с официальным визитом. Об этом сообщает Франс Пресс.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не планируют воевать в составе армии Израиля, который также не хочет участия США в военном столкновении с Палестиной. Однако уточняется, что США оказывают Израилю помощь в виде дополнительного финансирования и поставки вооружения.
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Элина Позднякова