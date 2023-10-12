Глава Пентагона подтвердил свой визит в Израиль

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Глава Пентагона Ллойд Остин посетит Израиль 13 октября и встретится с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху, об этом сообщили в оборонном ведомстве США.
«Министр Остин планирует посетить Израиль завтра. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Нетаньяху и главой минобороны», - прокомментировали ситуацию в Пентагоне.
При этом, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не планируют воевать в составе армии Израиля, который также не хочет участия США в военном столкновении с Палестиной. Однако уточняется, что США оказывают Израилю помощь в виде дополнительного финансирования и поставки вооружения.
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Евгения Парфентьева