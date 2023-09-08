Глава подмосковных профсоюзов Кабанова рассказала, почему нужно прийти на выборы

Фото: Мособлизбирком
Профсоюзы активно образом участвуют сегодня в выборах в Подмосковье. Об этом заявила член экспертного Совета при Мособлдуме, председатель Московского областного объединения организаций профсоюзов Валентина Кабанова.
«Мы та организация, которая представляет разные слои населения – от молодёжи до ветеранов, которые одни из первых обращаются к нам за помощью в части электронного голосования. Это сегодня особенно актуально и в Подмосковье проходит впервые», – отметила Кабанова, слова которой приводятся на сайте Мособлдумы.По её словам, в этом непростое время необходимо сплотиться и сделать всё, чтобы Подмосковье процветало. Это, по мнению Кабановой, возможно только с сильной, любящей свою стран командой. Поэтому нужно прийти на выборы и отдать голос за достойного кандидата. Голосование в Московской области проходит в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. В эти дни проводятся выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
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Лора Луганская