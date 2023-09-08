Глава подмосковного Комитета семей воинов Отечества Мигунова оценила ДЭГ

Фото: Мособлизбирком
Дистанционный формат голосования очень удобен. Такую оценку дала руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова. Она приняла участие в выборах, не выходя из рабочего кабинета в Орехово-Зуевском городском округе.
«Мы встречаемся с семьями мобилизованных, общаемся, разговариваем, помогаем детям, жёнам, сёстрам, матерям. Работы много, и для меня удобнее было проголосовать дистанционно. Это не занимает много времени», – сказала Мигунова.В Московской области проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах. Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек, в том числе сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.
935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям.
В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
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Лора Луганская