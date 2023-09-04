Глава правительства Грузии одобрил импичмент президенту

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, во время правительственного заседания, поддержал решение об импичменту нынешней главе государства Саломе Зурабишвили.
Ранее правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила, что намерена привести Зурабишвили к импичменту, поскольку она не выполняет рекомендации правительства и продолжает наносить зарубежные визиты.
Он также напомнил, что ранее Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что Грузия не заслужила статуса кандидата на членство в ЕС, так как не выполнила 12 предписаний, вынесенных союзом. По мнению премьера, в этот момент глава Грузии потеряла доверию правительства и народа.
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«Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым», - прокомментировал ситуацию Гарибашвили.
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Евгения Парфентьева