Глава «Росатома» Лихачёв: У ВС РФ были данные о планах Киева ударить по ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Генеральный директор госкорпорации «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Россия располагала информацией о недавних планах Киева ударить по Запорожской АЭС.
О признаках подготовки к диверсии, говорили разведывательные данные российских вооруженных сил. Об этом глава корпорации сообщил журналисту Павлу Зарубину, который разместил видеозапись с заявлением Лихачёва в своем телеграмм-канале.
Попавшие в плен к российским военным диверсанты, также сообщали сведения о подготовке к подрыву ЗАЭС, отметил глава «Росатома».
В свою очередь, Киев обвинял в подготовке к диверсии на Запорожской ЗАЭС Россию. Москва назвала подобные высказывания провокацией, допустив возможность подрыва станции украинской стороной.
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Попавшие в плен к российским военным диверсанты, также сообщали сведения о подготовке к подрыву ЗАЭС, отметил глава «Росатома».
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Анастасия Крестьянова