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Глава «Росатома» Лихачёв: У ВС РФ были данные о планах Киева ударить по ЗАЭС

13 июля 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Генеральный директор госкорпорации «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Россия располагала информацией о недавних планах Киева ударить по Запорожской АЭС.
О признаках подготовки к диверсии, говорили разведывательные данные российских вооруженных сил. Об этом глава корпорации сообщил журналисту Павлу Зарубину, который разместил видеозапись с заявлением Лихачёва в своем телеграмм-канале.

Попавшие в плен к российским военным диверсанты, также сообщали сведения о подготовке к подрыву ЗАЭС, отметил глава «Росатома».


В свою очередь, Киев обвинял в подготовке к диверсии на Запорожской ЗАЭС Россию. Москва назвала подобные высказывания провокацией, допустив возможность подрыва станции украинской стороной.

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#Росатом
#Россия
#Киев
#ЗАЭС
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Число погибших после подтоплений в Туапсе увеличилось до четырех
13 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/Sarah J Lee

В Туапсе спасатели нашли тела еще двух человек, таким образом, число погибших из-за стихии возросло до четырех. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
В четверг, 13 июля стало известно об обнаружении тел двух человек, которые считались пропавшими без вести во время потопа в Туапсинском районе. По данным следствия, это тела 19-летней девушки, которая находилась в доме, смытом потоками воды, и 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ-2107 в разгул стихии. Позже спасатели обнаружили еще два тела. Таким образом, при стихии в Туапсе уже погибли четыре человека.

При этом до сих пор продолжаются поиски пропавших 23-летней девушки и 15-летнего подростка. Напомним, что всего пропавшими без вести из-за непогоды числятся четыре человека.

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#Туапсе
#лето
#море
#стихия
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Эрдоган намерен при встрече с Путиным обсудить покупку российских самолётов-амфибий
13 июля 2023, 15:06

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует при личной встрече с Владимиром Путиным обсудить покупку российских самолетов-амфибий.
Турецкий лидер заявил, что рассчитывает на приобретение у России самолетов-амфибий, которые будут применены для тушения пожаров. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами, после саммита НАТО в Вильнюсе.

По его словам, покупка российских самолетов и вертолетов для тушения пожаров уже профинансирована, но дополнительно приобретенные средства, добавят эффективности. Покупка самолетов-амфибий российского производства, будет обсуждена при личной встрече с Путиным, заявил Эрдоган. 

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#Эрдоган
#Путин
#переговоры
#самолеты
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Дипломат Илониеми: Финляндия восстановит отношения с Россией после политических изменений
13 июля 2023, 14:31

Фото: iStock/naumoid

Финский министр Яакко Илониеми заявил, что Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений.
Он подчеркнул, что отношения между странами находятся в худшем состоянии за последние десятилетия. Об этом политик заявил в эфире MTV3.

​По словам дипломата, финская сторона рассматривает восстановление отношений с РФ, однако, для этого должны произойти политические перемены. ​В напряженных ​двусторонних отношениях Илониеми обвинил Россию, заверив, что Финляндия к их ухудшению не стремилась. ​Министр выразил опасения относительно того, что отношения между государствами могут ударить по экономике Финляндии.

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#Россия
#Финляндия
#взаимоотношения
#политика
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Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин прокомментировал вступление нейросети «Жириновский» в партию
13 июля 2023, 14:18

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин заявил, что информация о возможном вступлении нейросети «Жириновский» в партию не сообщалась от лица партии, отметив, что эта тема была передана председателю партии.
«Мы об этом не сообщали. Вопросов таких очень много поступает в течение дня», — заявил в беседе с RT Дюпин.

До этого сообщалось, что нейросеть «Жириновский» может получить партбилет и стать членом ЛДПР на ближайшем съезде партии в декабре. Как указывали РИА Новости со ссылкой на свой источник, устав предусматривает выдачу партийного билета только человеку, который является российским гражданином, однако данный случай может стать исключением. В политсиле это называют «символическим актом увековечения основателя партии».

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#ЛДПР
#партия
#Владимир Жириновский
#нейросеть
#технологии
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США намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине
13 июля 2023, 14:02

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Агентство США по международному развитию (USAID) намерены «поддержать» проекты в сфере здравоохранения на Украине, в связи с чем опубликовало вакансию помощника по управлению программами.
Отмечается, что такую работу может получить либо гражданин Украины, либо имеющий разрешение на работу в стране.

«Сотрудник будет взаимодействовать с подрядчиками, международными донорами, госструктурами и международными организациями в соответствии с надлежащими указаниями представителей администраторов контрактов/соглашений», — приводит RT текст соответствующего документа.

Кроме того, министр обороны государства США Ллойд Остин заявил, что страна окажет Украине помощь в разминировании территорий, где будут использоваться поставленные Штатами кассетные боеприпасы. Как отмечают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Остин при этом не уточнил сроки поставок Киеву кассетных боеприпасов.

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#США
#Украина
#политика
#здравоохранение
#специалист
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«Ростех» сообщил о передаче ВКС России второй за год партии новых истребителей Су-35С
13 июля 2023, 13:41

Фото: iStock/Olga_Anourina

Авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре передал ВС России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.
Авиационный завод им. Гагарина в рамках гособоронзаказа изготовил многофункциональные истребители Су-35С. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

Вторая партия боевых самолетов была передана «Ростехом» оборонному ведомству РФ. Истребители наделены прицельными системами большого радиуса действия и способны выполнять боевые задачи широкого спектра. Судна служат для уничтожения наводных и наземных объектов противника. 

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#истребители
#Минобороны РФ
#Су-35С
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Трамп считает, что Байден принимает кокаин перед выступлениями
13 июля 2023, 12:39

Фото: istock/Roman Budnyi

По мнению экс-президента США, манера речи нынешнего президента Байдена в начале и конце его выступлений говорит о приёме наркотиков.
«В начале у него есть немного жизни. К концу речи он становится катастрофой», — приводит слова Трампа Newsweek.
Обвинения Дональд Трамп выдвинул на фоне обнаружения в Белом доме наркотика. 4 июля The Guardian опубликовало материал о том, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. Анализ показал, что это кокаин.

Результаты расследования секретной службы пока не обнародованы.

По мнению бывшего президента, американские СМИ, которых он назвал «медиа фейковых новостей», придут к выводу, что порошок и вовсе был аспирином, а не наркотиками, и неприятная история быстро «сведется к нулю».

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#Трамп
#кокаин
#Байден
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МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы
13 июля 2023, 12:05

Фото: iStock/awdebenham

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР призывает США прекратить военные провокации, а также снять санкции с Кубы. Об этом стало известно ходе брифинга.
Ван Вэньбинь отметил, что снять блокаду и санкции с Кубы необходимо как можно скорее.

Ранее МИД Кубы обвинил США в провокационной эскалации по причине захода подводной лодки в залив Гуантанамо.

Официальный представитель МИД КНР добавил, что Китай решительно поддерживает Кубу в защите ее независимости, а также выступает против вмешательства других государств во внутренние дела Кубы.

Напомним, американский журналист Макс Бут заявил, что рестрикции не сработали должным образом в случаях с Кубой, Венесуэлой, Северной Кореей, Мьянмой, Сирией, Никарагуа, Йеменом и Ираном.

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#США
#Куба
#Китай
#санкции
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Лавров: Япония и Южная Корея подают сигналы о желании обзавестись ядерным оружием
13 июля 2023, 11:24

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея подают США сигналы о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие.
По словам министра, блок НАТО уже рассматривает вопрос о том, чтобы разместить часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом он заявил по итогам совещания Россия - АСЕАН в Джакарте.

Особенно, альянс заинтересован в размещении баз на территории тех стран, которые приняли участие в прошедшем саммите НАТО. Лавров назвал стремления альянса опасными и серьезными. Глава российского дипведомства подчеркнул, что намерения НАТО были обсуждены в рамках совещания с коллегами по АСЕАН и главой дипломатии КНР. 

«США и их союзники всячески стараются подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала», - заключил Лавров.
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#МИД РФ
#Лавров
#Япония
#ядерное оружие
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