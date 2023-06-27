Глава Росгвардии Золотов заявил, что попытку мятежа мог инспирировать Запад

Фото: сайт Кремля
Золотов не исключил участия Запада в попытки организации вооруженного мятежа 24 июня
Глава Росгвардии Виктор Золотов, заявил, что попытка вооруженного мятежа 24 июня могла быть инспирирована Западом. Об этом сообщает РИА Новости.
Золотов отметил, что попытка мятежа, которая наложилась на амбиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, может являться работой западных спецслужб.
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Причиной стали заявления Пригожина о том, что ВС РФ якобы ударили по лагерям ЧВК.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Золотов оценил действия Росгвардии при попытке вооруженного мятежа.
Золотов отметил, что попытка мятежа, которая наложилась на амбиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, может являться работой западных спецслужб.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Золотов оценил действия Росгвардии при попытке вооруженного мятежа.
Екатерина Коршунова