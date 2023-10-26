Глава «Роскосмоса» доложил Путину о причинах сбоя на «Луна-25»

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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил российскому президенту Владимиру Путин о причинах аварии на космической станции «Луна-25».
Напомним, Владимир Путин прибыл ракетно-космическую корпорацию «Энергия», где пройдет совещание по развитию ракетно-космической отрасли.
Глава РФ также отметил, что глава «Роскосмоса» уже доложил ему о реальных причинах аварии на космической станции.
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Глава Роскосмоса Борисов назвал возможную причину аварии станции «Луна-25»
«Даже при современных избыточных требованиях все-таки такие сбои, как с «Луной-25», происходят. Поэтому, видимо, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляют нас от подобных инцидентов», - прокомментировал ситуацию Путин.
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Евгения Парфентьева