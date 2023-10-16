Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя

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Директор Службы общей безопасности Израиля (контрразведка) Ронен Бар взял вину за пропущенную 7 октября атаку ХАМАС на Израиль лично на себя.
Информация об этом признании стала доступна изданию Ynet. В их распоряжении оказалось письмо Бара своим сотрудникам.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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«Как человек, который руководит организацией, (признаю): ответственность лежит на мне», - прокомментировал ситуацию Бар.
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Евгения Парфентьева