Глава штаба обороны Нигера приказал привести ВС в состояние готовности

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Назначенный мятежниками начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести вооруженные силы страны в состояние максимальной готовности. Об этом говорится в радиосообщении.
Барму рассказал, что принял это решение из-за нарастающий угрозы агрессии в отношении Нигера, а также для обеспечения адекватного ответа в случае атаки.
Напомним, мятежная хунта, захватившая власть в Нигере, вслед за требованием к послу Франции покинуть эту африканскую страну в течение 48 часов, выдвинула такие же условия представителям ещё трех стран — США, Германии и Нигерии.
Ранее МИД Франции заявил, что мятежники, в отличие от законных властей, не имеют права требовать от французского посла Сильвана Итте покинуть Нигер, но официальный Париж принял их требования к сведению. По имеющейся информации, решение о высылке посла принято сугубо по политическим соображениям.
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Напомним, мятежная хунта, захватившая власть в Нигере, вслед за требованием к послу Франции покинуть эту африканскую страну в течение 48 часов, выдвинула такие же условия представителям ещё трех стран — США, Германии и Нигерии.
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Екатерина Коршунова