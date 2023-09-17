Глава СНБО Украины Данилов раскритиковал Запад за «дозирование» помощи Киеву

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов опубликовал статью, в которой дал западным союзникам рекомендации о том, какой должна быть помощь Украине, чтобы она могла продолжать военные действия против России.
Далее секретарь СНБО называет четыре шага, которые должны предпринять западные партнеры. По сути, он озвучивает требования киевских властей к союзникам. Во-первых, он предлагает сформировать формулу видения украинской победы, от которой, вероятно, не должны отклоняться в своих комментариях западные политики и журналисты. Также Данилов замечает, что было бы неплохо закрепить шаги по оказанию военной помощи Украине на законодательном уровне. Кроме того, он предлагает разработать комплекс мер по устранению так называемой «усталости от войны». А также провести перепланировку всех пунктов формулы мира, имея ввиду их долгосрочный характер. При отсутствии военных успехов, Киев старается максимально напрячь своих западных союзников, чтобы они продолжали поддерживать режим, неспособный существовать без внешней помощи.
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