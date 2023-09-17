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Глава СНБО Украины Данилов раскритиковал Запад за «дозирование» помощи Киеву

17 сентября 2023, 08:59
Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов опубликовал статью, в которой дал западным союзникам рекомендации о том, какой должна быть помощь Украине, чтобы она могла продолжать военные действия против России.

В своей статье для «Украинской правды» он подверг критике практику дозирования в оказании военной помощи Киеву, заявив, что любой отказ или промедление с отправкой вооружений на Украину «поощряет Кремль к дальнейшей войне». Данилов также выразил недовольство западными СМИ, в которых уже нет прежнего оптимизма по поводу украинского контрнаступления, а также высказываются мысли о необходимости заключения мира с Россией, даже если Киеву не удастся вернуть территории.

Далее секретарь СНБО называет четыре шага, которые должны предпринять западные партнеры. По сути, он озвучивает требования киевских властей к союзникам. Во-первых, он предлагает сформировать формулу видения украинской победы, от которой, вероятно, не должны отклоняться в своих комментариях западные политики и журналисты. Также Данилов замечает, что было бы неплохо закрепить шаги по оказанию военной помощи Украине на законодательном уровне. Кроме того, он предлагает разработать комплекс мер по устранению так называемой «усталости от войны». А также провести перепланировку всех пунктов формулы мира, имея ввиду их долгосрочный характер. При отсутствии военных успехов, Киев старается максимально напрячь своих западных союзников, чтобы они продолжали поддерживать режим, неспособный существовать без внешней помощи.

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Дипломат Корчунов: Россия превентивно отреагирует на действия НАТО в Арктике
17 сентября 2023, 08:26

Фото: istockphoto/Tenedos

НАТО явно планирует усилить свой военный потенциал в арктической зоне. Россия непременно отреагирует на это комплексом ответных мер, в том числе превентивного характера.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Дипломат отметил явное усиление военно-политической напряженности в Арктике, причиной которого является неконструктивная линия, которой придерживаются Соединенные Штаты и их союзники на Западе. Особенно явственно это проявляется на фоне военного конфликта на Украине.

Вступление в Североатлантический альянс Финляндии и планируемое подключение к нему Швеции свидетельствует о превалировании в руководстве НАТО силовых сценариев в ущерб безопасности других стран. Это приводит только к нарастанию напряженности, считает Корчунов. Москва в своей реакции на эти вызовы и угрозы будет исходить из собственных задач по укреплению безопасности в регионе, предпринимая ответные шаги, в том числе превентивного характера, предупредил посол. В то же время Москва не собирается отказываться от политики взаимного доверия в Заполярье в интересах общей безопасности, конструктивного диалога и международного сотрудничества.

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Focus: Отказ Шольца пожать руку Лаврову — проявление слабости
17 сентября 2023, 08:08

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер Германии Олаф Шольц проявил слабость, отказавшись пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите G20 в Нью-Дели. Это была неуклюжая попытка продемонстрировать «изолированность» Москвы.
Такое мнение высказал немецкий обозреватель издания Focus Ульрих Райтц. Он также отметил. что примеру канцлера последовала и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, чтобы дополнительно подчеркнуть, что россияне находятся в изоляции. Но журналист считает, что попытка не удалась.

«Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра всё ещё будут существовать», — указано в публикации.

Далее в материале говорится о том, что такая демонстративная и символическая политика ни к чему не приведет. В качестве положительного примера приводятся взаимоотношения России и государств, входящих в БРИКС. Действия же немецких политиков усиливают чувство собственной правоты, но на самом деле являются проявлением слабости, заключает Райтц.

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Белый дом принял необычное решение при публикации речи Байдена
DM: Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих без дипломов в США
17 сентября 2023, 05:57

Фото: whitehouse.gov

Белый дом внес изменения в стенограмму речи президента США Джо Байдена, в которой он случайно создал впечатление о необразованности афроамериканских и латиноамериканских рабочих. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Согласно данным издания, американский лидер проговорил эту фразу в ходе своего выступления в общественном колледже принца Джорджа в Ларго, штат Мэриленд, 14 сентября. В своей речи он сказал, что в стране создано 13 миллионов рабочих мест.

«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», - заявил Байден.
Позже Белый дом внес изменения в фразу, добавив перед словами «рабочих без дипломов» предлог «и». Такое изменение было сделано, чтобы уточнить и улучшить смысл высказывания президента, предотвратив восприятие его слов как намека на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих.

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В Японии рассказали о тайне Украины
Политолог Сато: Украина держит в тайне данные о численности населения страны
17 сентября 2023, 05:48

Фото: iStock/JARAMA

Информация о численности населения Украины находится в секрете, и из-за долгосрочного конфликта ситуация может привести к уменьшению украинской нации, заявил бывший главный аналитик Министерства иностранных дел Японии, Масару Сато, в беседе с изданием Nihon Keizai.
Сато отметил, что последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, и на тот момент в стране насчитывалось 47 миллионов жителей.

«Что произошло с тех пор, неизвестно. А в настоящее время это является государственной тайной», — подчеркнул Сато. Согласно данным июньского отчета Украинского института будущего, население страны насчитывает 29 миллионов человек.
Бывший аналитик также отметил, что в Украине осталось недостаточно мужчин в призывном возрасте, и коэффициент воспроизводства населения снизился до 0,7. Он подчеркнул, что Украина столкнулась с серьезными демографическими вызовами и что украинцы как этническая группа могут столкнуться с риском исчезновения.

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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Москвой
МО: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ в Домодедовском районе под Москвой
17 сентября 2023, 04:51

Фото: IStock/Naypong

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Министерства обороны России, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Домодедовском районе Московской области.
Сообщается, что инцидент произошел в ранние утренние часы в воскресенье, 17 сентября. Согласно заявлению министерства, украинские военные планировали использовать данный дрон для атак на объекты, находящиеся на территории России.

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Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности
ЦТАК: Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности
17 сентября 2023, 00:58

Фото: iStock/Виталий Аньков

По информации северокорейского радио «Голос Кореи», лидер КНДР Ким Чен Ын и российский министр обороны Сергей Шойгу провели обмен мнениями относительно укрепления сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности.
В сообщении указывается, что Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обсудили текущие военно-политические события на региональном и международном уровнях. Они также поделились конструктивными взглядами на вопросы, связанные с дальнейшим укреплением тактического и стратегического сотрудничества, а также вопросами взаимного обмена и сотрудничества между вооруженными силами обеих стран в области обороны и обеспечения государственной безопасности.

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«Манипуляция и шантаж». В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы
Вице-премьер Стефанишина: Киев не ожидал такой жесткой риторики Польши по зерну
16 сентября 2023, 23:07

Фото: iStock/Orientaly

Украина была удивлена жесткой риторике Польши в контексте экспорта зерна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе интервью на телеканале «Рада».
«Конечно, для нас это было очень неожиданно. Польша использовала очень жесткую риторику», — подчеркнула она.
Она также отметила, что манипуляции и попытки шантажа, связанные с экспортом украинского зерна, представляют собой чувствительный вопрос, так как для Украины нет других альтернативных маршрутов для вывоза сельскохозяйственной продукции, кроме как через страны Евросоюза.

Вице-премьер также признала, что Польша и Украина всегда были конкурентами на зерновом рынке.

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Мали, Буркина-Фасо и Нигер подписали хартию о создании альянса государств Сахеля
16 сентября 2023, 21:55

Фото: iStock/butenkow

Президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита написал в социальной сети X о том, что лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера учредили союз для создания архитектуры коллективной обороны.
Напомним, председатель нигерийской ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV Танкама Эль-Дауда заявил, что Нигер ждет полной поддержки от России на своем новом пути. Он также напомнил, что Россия уже пыталась работать с Нигером в области урановых ресурсов.

Ранее лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Ранее верховный орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения Родины (НССР) — в понедельник 7 августа назначил нового премьер-министра этой африканской страны.

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Небензя: Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где должен быть Зеленский
16 сентября 2023, 21:47

Фото: сайт Кремля

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что глава МИД Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, на котором ожидается Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Небензя заявил, что «выхлоп» от заседания СБ ООН по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой. По мнению политика, это будет очередное «шоу» с украинским лидером в главной роли. Он также подчеркнул, что «делегации стран Запада, которые ослеплены стремлением наказать и «подавить» РФ, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ. Зеленский подчеркнул, что государства-участники ООН, которые хотят продолжать отношения с РФ, больше заинтересованы в собственной экономике.

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