Глава Совфеда Климов: в России не планируют менять Конституцию

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
В России не планируется внесение изменений в Конституцию, однако любой человек имеет право вносить какие-либо предложения. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.
Напомним, что днём ранее Кадыров предложил временно отменить проведение президентских выборов в 2024 году из-за спецоперации на Украине. Или провести выборы с одним кандидатом – нынешним президентом Владимиром Путиным.
Климов сообщил журналистам во время визита в Анкару, что в России есть Конституция – главный документ, который служит ориентиром. В документе прописаны все детали проведения выборов. Чтобы реализовать предложение Кадырова, необходимо внести изменения, чего пока делать не планируется.
При этом политик отметил, что в России любой гражданин имеет право вносить какие-либо предложения.
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Климов сообщил журналистам во время визита в Анкару, что в России есть Конституция – главный документ, который служит ориентиром. В документе прописаны все детали проведения выборов. Чтобы реализовать предложение Кадырова, необходимо внести изменения, чего пока делать не планируется.
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Анастасия Чинкова