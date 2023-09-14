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Глава СПЧ Фадеев обратится в СК из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам

14 сентября 2023, 12:41
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что обратится в СК и ФСБ из-за видео, в котором спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло угрожает расправой российским журналистам. Об этом стало известно из официального в Telegram-канала ведомства.
Фадеев считает, что сотрудники СК рассмотрят в данных словах признаки преступления.

«Учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, тут есть и признаки приготовления к теракту (ст. 205 Уголовного кодекса), поэтому органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание», — заявил Фадеев.


Напомним, официальный спикер теробороны ВСУ в видеообращении произнес странную и речь, заявив, что русские «не люди» и дал обещание убивать русских журналистов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий на угрозы представителя Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины Сары Эштона-Чирилло.

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#запад
#ск
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Латвия может закрыть пропускной пункт на границе с Белоруссией
14 сентября 2023, 12:52

Фото: iStock/gargantiopa

Латвия анонсировала возможное закрытие пограничного с Белоруссией пункта пропуска Силене (Урбаны с белорусской стороны). Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии.
Латвия, следом за Польшей и Литвой, заявила о возможном закрытии пункта на границе, объяснив это большим количеством беженцев, следующих в страну. 

В белорусском пограничном ведомстве отметили, что власти Латвии не пытаются решить ситуацию дипломатическим путём, а также не предоставляют никаких доказательств увеличения числа эмигрантов.

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#латвия
#белоруссия
#граница
#закрытие
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«Откровенный плевок»: вице-спикер Совфеда Косачёв обвинил Польшу в неблагодарности
Косачёв: Польша не ценит помощь солдат СССР, освободивших её от нацизма
14 сентября 2023, 12:08

Фото: iStock/Racide

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Польша своими действиями выражает неблагодарность по отношению к советским солдатам, которые освобождали её от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.
Ранее замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что в стране будет создана специальная группа, которая оценит ущерб, который понесла Польша по вине СССР в ходе Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы. 

Косачёва возмутили слова официального представителя МИД Польши о так называемом «освобождении», которое произошло в 1945 году. Вице-спикер Совфеда напомнил, что порядка 600 тысяч советских военных погибли на территории Польши, чтобы она «не пала под игом нацизма». При этом, ещё более полутора миллиона получили ранения.

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#польша
#россия
#ссср
#вторая мировая война
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США изучают работу РЭБ на Украине на случай войны с Россией или КНР
Defense News: США изучают РЭБ на Украине на случай конфликта с РФ или КНР
14 сентября 2023, 11:59

Фото: iStock/kieferpix

США занимаются изучением радиоэлектронной борьбы на Украине, чтобы расширить свой арсенал средств радиоподавления для использования их в случае войны с Россией или Китаем. Об том сообщило издание Defense News.
«США изучают невидимые перепасовки (радиоэлектронную борьбу на Украине – ред.) и берут их на заметку в то время, как Пентагон работает над обновлением арсенала средств радиоподавления и радиомаскировки», - говорится в статье издания.
Это происходит в рамках подготовки к возможному конфликту США с Россией или Китаем. По словам полковника войск РЭБ США Джоша Козлова, конфликтующие стороны эффективно применяют средства РЭБ, поражаясь их ловкости.

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#сша
#зима
#украина
#нато
#пентагон
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Путин провёл совещание с Советом безопасности РФ
14 сентября 2023, 11:53

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провёл совещание с Советом безопасности РФ, в рамках которого обсудил вопросы сотрудничества России с другими государствами.
Главной темой обсуждения стало развитие сотрудничества с соседними государствами, а также со странами-союзницами России. Кроме того, был рассмотрен вопрос обеспечения российских интересов в отношениях с дальними зарубежными странами.

После вступительной речи Путин передал слово руководителю Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко едет в Россию. 15 сентября у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. По предварительным данным, лидеры обсудят как международные, так и региональные темы.

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#владимир путин
#совещание
#развитие
#сотрудничество
#россия
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WSJ: Международное сообщество стало заметно меньше критиковать Россию
14 сентября 2023, 11:37

Фото: istockphoto/andriano_cz

Готовность мирового сообщества безоглядно критиковать Россию в последнее время заметно пошла на убыль. Это является серьезным и весьма неприятным сигналом для Запада.
Таким наблюдением поделились с газетой The Wall Street Journal дипломаты, имена которых не называются. В публикации отмечается, что некоторые развивающиеся государства выступили против требований киевских властей и их партнеров выплаты от Москвы репараций в пользу Украины и созыва международного трибунала для осуждения действий России.

Также автор статьи ссылается на бывшего немецкого чиновника, который указал, что Запад не оценил степень враждебности по отношению к Вашингтону и Евросоюзу со стороны ряда мировых государств, а также желание таких стран отстаивать свою независимость, суверенитет и национальные интересы.

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#выплаты
#запад
#украина
#россия
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В Швеции публично сожгли чучело Эрдогана
Yeni Şafak: сторонники РПК сожгли чучело Эрдогана в Швеции
14 сентября 2023, 11:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Перед зданием парламента Швеции сожгли чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
Швеция в настоящее время ожидает одобрения Турции на вступление в НАТО. Генсек альянса Столтенберг выразил надежуд, что Анкара утвердит членство страны. При этом, в Турции заявили, что давление на неё в этом вопросе бесполезно и недопустимо. 

Турецкое издание сообщает, что в Швеции наблюдаются постоянные нападки на национальные и духовные ценности Турции,. Так сторонники террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), запрещённой на территории Турции, сожгли чучело Эрдогана перед зданием шведского парламента. Этим они высказали своё несогласие с планами правительства о вступлении в альянс. При этом сотрудники полиции, находившиеся поблизости, не стали пресекать их действия, а просто наблюдали за происходящим.

Отмечается, что сторонники РПК не впервые совершают такие антитурецкие акции.

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#швеция
#нато
#турция
#реджеп тайип эрдоган
#акция
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В США предрекли развал НАТО из-за конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: Путин ждет краха Европы и НАТО из-за Украины
14 сентября 2023, 11:18

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор уверен, что президент России Владимир Путин ведет «долгую игру» в украинском конфликте, дожидаясь ухудшения ситуации в Европе и развала НАТО.
«Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад"», - заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

При этом он уточнил, что Германия уже подверглась деиндустриализации. По словам Макгрегора, российские командование не бросает все свои силы и резервы на поле боя. При этом ВС РФ уже готовы к тому, чтобы перейти в масштабное контрнаступление, которое приведет к завершению конфликта, заключил эксперт.

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#сша
#нато
#всу
#вс рф
#путин
#контрнаступление
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В Киеве начнет работать команда Пентагона из-за воровства передаваемой помощи
14 сентября 2023, 10:26

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В конце сентября в Киеве начнет работу команда Пентагона для того, чтобы следить, как используется помощь, передаваемая Украине Штатами. Об этом сообщил генинспектор Минобороны США, передает CNN.
США выделил дополнительный персонал для того, чтобы проверять, как Киев использует помощь, оказываемую Украине Соединенными Штатами. Команда будет работать в посольстве США в Киеве. Такие действия предприняты в связи призывами республиканцев усилить контроль за использованием Украиной американских средств.

Уточняется, что ранее контролировать переданные средства было сложно из-за ограниченного присутствия американцев на Украине.

«В первые полгода войны преступники, боевики-добровольцы и торговцы оружием в Украине пытались украсть часть предоставленного Западом оружия и оборудования, прежде чем оно было обнаружено украинской разведкой», - говорится в докладе от октября 2022 года.

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#сша
#помощь
#контроль
#добровольцы
#всу
#киев
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В Украину прибыл старший представитель управления Пентагона по Украине
14 сентября 2023, 10:25

Фото: istock / Ruslan Lytvyn

Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине посетил Киев для налаживания сотрудничества и укрепления партнерских отношений.
В мае 2023 года Пентагон заявил, что стоимость военной помощи, направленной Соединенными Штатами в Киев завышена из-за несоответствия оценки в различных категориях. Эксперт прибыл в американское посольство в Киеве для проверки по факту повышенных цен. Информацию сообщает издание РИА Новости.

Отмечается, что для упрощения проведения расследования в ближайшее будущее на территорию Украины будет направлен дополнительный персонал.

Напомним, что ранее Пентагон сообщил, когда первые F-16 полетят над Украиной. Кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин заявил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 продлится от 6 до 9 месяцев. 

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