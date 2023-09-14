Глава СПЧ Фадеев обратится в СК из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам

Фото: iStock/blinow61
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что обратится в СК и ФСБ из-за видео, в котором спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло угрожает расправой российским журналистам. Об этом стало известно из официального в Telegram-канала ведомства.
Фадеев считает, что сотрудники СК рассмотрят в данных словах признаки преступления.
Напомним, официальный спикер теробороны ВСУ в видеообращении произнес странную и речь, заявив, что русские «не люди» и дал обещание убивать русских журналистов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий на угрозы представителя Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины Сары Эштона-Чирилло.
Читайте также:
Запад неосознанно снабдил Москву «секретным оружием» против Киева
Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о о слабом интеллекте китайцев
Франция не извинилась перед Россией за недопуск журналистов на пресс-конференцию Макрона
«Учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, тут есть и признаки приготовления к теракту (ст. 205 Уголовного кодекса), поэтому органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание», — заявил Фадеев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий на угрозы представителя Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины Сары Эштона-Чирилло.
Читайте также:
Запад неосознанно снабдил Москву «секретным оружием» против Киева
Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о о слабом интеллекте китайцев
Франция не извинилась перед Россией за недопуск журналистов на пресс-конференцию Макрона
Элина Позднякова