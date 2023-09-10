Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава ЦИК Памфилова призвала наблюдателей не спать под камерами

Глава ЦИК Памфилова призвала наблюдателей не спать под камерами

10 сентября 2023, 12:57
Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

В Подмосковье сто процентов избирательных участков охвачено видеонаблюдением. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«У всех партий, у всех кандидатов от партий, которые принимают участие в выборах, в том числе и в Московской области, есть возможность наблюдать всё в режиме видео, наряду с тем, что их наблюдатели присутствуют на участках. Есть стопроцентная возможность не допустить ни одного нарушения, если не лениться и выполнять ту миссию, которая возложена на наблюдателей. Для этого всё есть. В Московской области, как и в Москве, - стопроцентный охват видеонаблюдением», – сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.
«Они спят под камерами», – добавил зампред Центризбиркома России Николай Булаев.

«А вот спать не надо», – возразила председатель ЦИК.
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.

Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.

В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.

Читайте также:

В ЦИК России назвали Подмосковье одним из лидеров по прозрачности и удобству голосования

Подмосковный депутат Голубков призвал жителей Подмосковья проголосовать на выборах

В ходе выборов в Подмосковье поступило всего 16 жалоб

#цик
#элла памфилова
#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#подмосковье
#московская область
#наблюдатели
#видеонаблюдение
Читайте нас в
В ЦИК России назвали Подмосковье одним из лидеров по прозрачности и удобству голосования
10 сентября 2023, 12:39

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Москва и Московская область лидируют в России по прозрачности и комфорту голосования. Такое мнение высказал зампред Центризбиркома России Николай Булаев.
«Количество средств, применяемых в ходе избирательной компании в Московской области, уникально по всей стране. Москва и Подмосковье – лидеры по применению всего, о чём мы говорим. Это контроль, удобство, прозрачность и легитимность. Здесь нужно отдать должно работе избирательной комиссии, исполнительной власти. КОИБы они купили за свои деньги. У нас ни один субъект Федерации так не сделал, кроме Москвы», – сказал Булаев.
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
Читайте также:

Подмосковный депутат Голубков призвал жителей Подмосковья проголосовать на выборах

Андрей Воробьёв вместе с женой и дочерью проголосовал в Одинцове

В ходе выборов в Подмосковье поступило всего 16 жалоб

#цик
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#едг
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
#москва
Читайте нас в
Лавров выразил сожаление по поводу совместных учений Армении и США
10 сентября 2023, 12:38

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

В том, что одна из главных стран Североатлантического альянса пытается проникнуть в Закавказье, очень сложно разглядеть какие-то позитивные моменты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров отвечая на вопрос об ухудшающихся отношениях с Арменией.
Комментируя проведение совместных учений Армении и США на территории закавказской республики, министр иностранных дел РФ отметил, что они выглядят по меньшей мере странно, учитывая отказ армянской стороны от проведения учений ОДКБ. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели, Лавров сказал, что действия армянского руководства вызывают сожаление у Москвы.

В том, что агрессивная страна НАТО пытается закрепиться в Закавказье, нет ничего хорошего, в том числе и для самой Армении, подчеркнул глава российского дипломатического ведомства. Россия надеется, что союзнические обязательства возобладают в политике Армении. Лавров подчеркнул, что Россия очень ценит дружеские и партнерские отношения с Ереваном.

Читайте также:

Индия предложит России области для инвестирования застрявших рупий

Лавров высоко оценил итоги саммита G20

Лавров прибыл на саммит G20 в Дели

#сша
#россия
#министр
#отношения
#нато
#лавров
#рф
Читайте нас в
Лавров высоко оценил итоги саммита G20
Глава МИД Лавров: саммит G20 стал переломным, но показал хорошие результаты
10 сентября 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что саммит G20 стал переломным и показал положительные результаты. Об этом министр заявил в эфире телеканала Россия 24.
Также он отметил, что Западу не удалось навязать собственное мнение, касаемо ситуации на Украине. 

Принятая по итогам саммита декларация шла вразрез планам Запада и Украины, которая в свою очередь, была недовольна результатами саммита из-за отсутствия критики России. 

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Байден досрочно покинул саммит G20 из-за того, что лидеры «Большой двадцатки» не поддержали позицию Запада. Сенатор подчеркнул, что президент США и американские дипломаты покинули Нью-Дели «несолоно хлебавши».

Читайте также:

В США сообщили о победе Путина над Западом на саммите G20

Press Trust of India: Байден досрочно покинул саммит G20 в Нью-Дели

Украина недовольна декларацией G20 из-за отсутствия критики России
#сергей лавров
#саммит
#g20
#итоги
#россия
Читайте нас в
Подмосковный депутат Голубков призвал жителей Подмосковья проголосовать на выборах
10 сентября 2023, 12:08

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков проголосовал на выборах губернатора Московской области. Он пришёл на избирательный участок в деревне Жуковка, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
«Это важнейший день в жизни нашего региона. У нас меняются к лучшему инфраструктура, окружающая среда, много делается в благоустройстве, образовании, социальной сфере. Поэтому все неравнодушные люди должны в этот день прийти и высказать своё мнение по поводу проделанной работы и планов на будущее», – отметил Голубков.
10 сентября в Одинцовском городском округе стартовал заключительный, третий день голосования на выборах губернатора Московской области. В 8:00 открылись все 174 избирательных участка. Они будут работать до 20:00. 
 
Избиратели могут сделать выбор как очно, на избирательных участках, так и удалённо с помощью дистанционного электронного голосования. 
 
За соблюдением избирательного законодательства следят эксперты. На базе Общественной палаты региона круглосуточно работает Штаб по общественному наблюдению за выборами.

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00.

Читайте также:

Андрей Воробьёв вместе с женой и дочерью проголосовал в Одинцове

Явка на выборах в Московской области к 10:00 превысила 44%

В ходе выборов в Подмосковье поступило всего 16 жалоб




 

Читайте нас в
Румыния выразила протест России из-за новых обломков беспилотника
МИД Румынии вызвал дипломата РФ и передал ему ноту протеста из-за обломков БПЛА
10 сентября 2023, 11:55

Фото: iStock/starpik

МИД Румынии передал ноту протеста поверенному в делах посольства России после обнаружения на территории страны обломков беспилотника, якобы принадлежащего ВС РФ. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота встретился с временным поверенным в делах посольства РФ в Бухаресте и выразил ему протест из-за якобы совершённой Россией «прямой военной угрозы», хотя ранее румынское минобороны отрицало факт атак с российской стороны. Кроме того, он потребовал от России немедленного прекращения действий, которые могут создавать угрозу безопасности Румынии. 

Днём ранее президент Румынии Клаус Йоханнис доложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу об обнаружении новых обломков, якобы принадлежащих беспилотнику ВС РФ, на территории государства. 

Читайте также:

Румыния вновь подозревает Россию в совершении атак БПЛА

НАТО высказалась о связи обломков БПЛА в Румынии с РФ

Действия ВС РФ вблизи Румынии напугали НАТО
#нато
#бпла
#вс рф
#мид
Читайте нас в
В ходе выборов в Подмосковье поступило всего 16 жалоб
10 сентября 2023, 11:51

Фото: Мособлизбирком

В ходе голосования в Московской области поступило всего 16 сообщений о возможных нарушениях. Об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Сообщений о возможных нарушениях в избирательную комиссию и по линии избирательной системы Российской Федерации в настоящий момент поступило всего 16. Все они носят более или менее публичный характер и не являются критичными для того, чтобы признать итоги голосования недействительными», – отметил Берёзкин. 
По его словам, в основном жалобы связаны с недостатками работы избирательных участков. 
«Так как у нас почти 4 тыс избирательных комиссий, поступление всего 16 обращений говорит о том, что избирательная система подготовлена должным образом и стойко противостоит тем вызовам, которые на нас выпали в этом избирательном цикле», – заключил глава Мособлизбиркома. 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.  

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. Они помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.
 
Читайте также:

Явка на выборах в Московской области к 10:00 превысила 44%

Андрей Воробьёв вместе с женой и дочерью проголосовал в Одинцове

На выборах в Московской области стартовал третий день голосования
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#дэг
#илья берёзкин
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Дроны ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
Замглавы ЦИК Булаев: украинские БПЛА разрушили участок в Запорожской области
10 сентября 2023, 11:40

Фото: iStock/Yurchello108

Украинские военные ночью совершили атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области. Об этом заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
Он уточнил, что участок был разрушен. Поскольку атака беспилотников произошла ночью, никто не пострадал. Булаев объяснил, что целью Украины стало запугивание работников участка, чтобы они не выходили на работу на следующий день.

Кроме того, он рассказал, что в Херсонской области ежедневно объявляется ракетная атака, поэтому работники избирательных участков вынуждены по несколько раз в день эвакуироваться в подвальные помещения. 

Ранее МИД Украины заявило, что не признаёт легитимными выборы на новых территориях России.  

Читайте также:

В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму

Балицкий рассказал о ходе выборов в Запорожской области

«Бесится от бессилия»: Сальдо назвал причину распространения фейков Украиной
#украина
#бпла
#запорожская область
#выборы
#участок
Читайте нас в
Медведев предрек США новую версию теракта 11 сентября
10 сентября 2023, 11:31

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что США рискуют столкнуться с новой террористической атакой, подобной той, что была 11 сентября 2001 года, когда самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра.
В своем телеграм-канале политик предположил, что новый теракт может быть совершен уже с использованием ядерного или биологического оружия. Самонадеянность, уверенность в собственной непогрешимости всегда была свойственна западным политикам. Медведев напомнил слова бывшего постоянного представителя США при ООН Мадлен Олбрайт, которая безо всякого смущения однажды заявила: «Если нам придется применить силу, то это потому, что мы — Америка! Мы —  ответственная нация. Мы стоим высоко.

Такое высокомерие и уверенность в собственной безопасности и безнаказанности может сыграть с американцами злую шутку, как это уже было 11 сентября, считает зампред Совбеза РФ. Кроме террористической угрозы, существует еще опасность, что у кого-то из руководителей ядерных стран сдадут нервы и он примет эмоциональное решение о применении оружия массового поражения. Медведев отметил, что ему не хотелось бы быть злым пророком, но Штаты сами делают все для того, чтобы новая беда обрушилась на их страну. И тогда снова поплывут по Гудзону траурные венки, с грустью заключил политик.

Читайте также:

Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России

Медведев рассказал, до какого момента должна идти СВО

#сша
#теракт
#опасность
#оон
#медведев
#рф
Читайте нас в
Явка на выборах в Московской области к 10:00 превысила 44%
10 сентября 2023, 11:29

Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на 10 часов 10 сентября составила 44,19%. Об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
На участках проголосовали 2 млн 481 тыс 782 избирателей. С помощью дистанционного электронного голосования участие в выборах приняли 369 тысяч 39 человек.
 
Всего, по данным Московской областной избирательной комиссии, в выборах участвуют 6 млн 614 тысяч 87 жителей области. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий.

Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.  

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. 

Читайте также:

Андрей Воробьёв вместе с женой и дочерью проголосовал в Одинцове

На выборах в Московской области стартовал третий день голосования

В Московской области за два дня голосования явка составила 43,33%
 
 
#выборы
#голосование
#едг
#единый день голосования
#дэг
#илья берёзкин
#подмосковье
#московская область
#явка
#участок
Читайте нас в
Достижения.рф