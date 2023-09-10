Глава ЦИК Памфилова призвала наблюдателей не спать под камерами

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
В Подмосковье сто процентов избирательных участков охвачено видеонаблюдением. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«У всех партий, у всех кандидатов от партий, которые принимают участие в выборах, в том числе и в Московской области, есть возможность наблюдать всё в режиме видео, наряду с тем, что их наблюдатели присутствуют на участках. Есть стопроцентная возможность не допустить ни одного нарушения, если не лениться и выполнять ту миссию, которая возложена на наблюдателей. Для этого всё есть. В Московской области, как и в Москве, - стопроцентный охват видеонаблюдением», – сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.
«Они спят под камерами», – добавил зампред Центризбиркома России Николай Булаев.
«А вот спать не надо», – возразила председатель ЦИК.В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
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Лора Луганская