Глава УПЦ освятил икону с изображением Бандеры

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Глава ПЦУ Епифаний освятил икону с изображением Бандеры и Шухевича
На Украине представители УПЦ освятили икону с изображением Бандеры и Шухевича. Изображение было опубликовано Союзом православных журналистов, пишет издание «Аргументы и факты».
Как стало известно, освятил икону глава раскольнической церкви митрополит Епифаний. В образах святых изображен нацист Степан Бандера, который расположен справа от лика Девы Марии. Также сообщается об изображении причастного к убийству поляков и евреев Шухевича.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в РПЦ назвали пацифизм несовместимым с православием явлением.
Как стало известно, освятил икону глава раскольнической церкви митрополит Епифаний. В образах святых изображен нацист Степан Бандера, который расположен справа от лика Девы Марии. Также сообщается об изображении причастного к убийству поляков и евреев Шухевича.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в РПЦ назвали пацифизм несовместимым с православием явлением.
Анастасия Крестьянова