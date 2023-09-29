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Члены канадского парламента, чествовавшие украинского нациста, не могли не знать о его прошлом. Об этом RT сообщил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Эксперт отметил, что в Канаде оправдывали нацизм ещё со времён Второй Мировой войны. После её окончания в страну прибыло девять тысяч нацистов дивизии СС «Галичина».
При этом, дополняет собеседник RT, жертв холокоста прибыло почти вдвое меньше.
Таким образом, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и спикер палаты общин Энтони Рота прекрасно понимали, кто присутствует на заседании и кому они аплодируют.
Ранее сообщалось, что 22 сентября канадские парламентарии и президент Украины Владимир Зеленский горячо поприветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, который в годы Второй Мировой войны убивал поляков и евреев.
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При этом, дополняет собеседник RT, жертв холокоста прибыло почти вдвое меньше.
Ранее сообщалось, что 22 сентября канадские парламентарии и президент Украины Владимир Зеленский горячо поприветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, который в годы Второй Мировой войны убивал поляков и евреев.
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Анастасия Чинкова