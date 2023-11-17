Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка покинул пост

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Михаил Сылка завершил работу на посту главы Волоколамского городского округа. Об этом он сам сообщил в своём телеграм-канале.
«Мы с вами вместе, рука об руку, трудились пять лет. За это время с вашей помощью, благодаря поддержке правительства Московской области и нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва удалось сделать многое. Мы построили новые здания школы №3 и гимназии №1, просторное здание школы искусств, современный детсад на 125 мест, отремонтировали много школ и детсадов», – написал Сылка.Он напомнил, что в муниципалитете был дан старт новым проектам: строится ледовый дворец, завершается масштабное обновление стадиона «Текстильщик», ремонтируются другие спортивные объекты, а также учреждения здравоохранения. Он поблагодарил волоколамцев за поддержку, доверие и понимание, за то, что они внимательно следили за реализацией программ и вносили свои предложения. Он пожелал городскому округу процветания, новых побед и успехов.
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