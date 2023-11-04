Глава ВОЗ потрясен сообщениями об атаках на «скорые» в секторе Газа

Фото: iStock/olrat
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил свое потрясение отчетами об атаках на автомобили скорой помощи в районе Газа и призвал к постоянной защите медицинских работников и их пациентов.
«Глубоко потрясен сообщениями о нападениях на машины, которые эвакуируют пациентов, неподалеку от больницы Эш-Шифа в Газе, что привело к жертвам, раненым и разрушениям. Мы повторяем: пациенты, медицинские работники, учреждения и автомобили скорой помощи всегда должны быть под защитой», — написал он в социальных сетях.Гебрейесус также снова призвал к немедленному прекращению огня.
Читайте также:
ООН: женщины в Газе вынуждены рожать на улицах среди руин
Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе, десятки человек погибли
Третий комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
Артем Кузьмин