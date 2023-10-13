Глава «Врачей без границ» высказалась о просьбе Израиля об эвакуации из Газы

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Глава «Врачей без границ» Мейни Николай заявила, что ультиматум Израиля об эвакуации из северной части Газы — это нападение на человечество. Ее слова приводятся в X-аккаунте организации.
В заявлении исламистского палестинского движения, опубликованном в официальном телеграм-канале сказано, что сионистские оккупанты заблуждаются, если думают, что развязанная ими психологическая война способна повлиять на решения, принимаемые палестинским народом.
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Екатерина Коршунова