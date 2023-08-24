Главе общества российско-армянского сотрудничества Кривопускову не дали пересечь границу с Арменией

Фото: iStock/irgit
Главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктору Кривопускову отказали во въезде в страну, остановив его в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом ТАСС сообщил сам Кривопусков.
Ранее сообщалось, что въезд в Армению был также запрещён гендиректору и президенту издательского дома News Media Араму Габрелянову, первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину и главреду RT Маргарите Симоньян.
Читайте также:
В Ереване отменили концерт группы Little Big из-за осквернения креста
Армения попросила созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за Карабаха
Бывшего посла Армении в РФ Смбатяна подозревают в мошенничестве
Анастасия Чинкова