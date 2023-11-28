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Главы четырёх российских регионов объединились в Содружество Донбасса

Ростовская и Воронежская области, ЛНР и ДНР объединились в Содружество Донбасса
28 ноября 2023, 15:49
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Главы Ростовской и Воронежской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик подписали соглашение о создании Содружества Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
Торжественная церемония подписания соглашения состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в районе Ростова-на-Дону.

Согласно документу, регионы вступают в сотрудничество в различных областях. В частности, в экономической, торговой, промышленной, инвестиционной, научной, образовательной и других сферах.


Стороны соглашения должны быть равноправными участниками содружества, вне зависимости от размера территории количества проживаемого на ней населения.

Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действительно в течение пяти лет.

Напомним, что в 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в составе которого были Ростовская, Воронежская, Луганская и Донецкая области. Однако в 2014 году содружество завершило свою деятельность.

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Азербайджан выразил протест трём западным государствам
Послов США, ФРГ и Франции вызвали в МИД Азербайджана
28 ноября 2023, 16:08

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало послов США, Германии и Франции из-за незаконных финансовых операций. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дипломатам сообщили о том, что новостной портал «AbzasMedia» проводил незаконные финансовые операции вместе с организациями, которые зарегистрированы в указанных странах. Кроме того, выяснилось, что в противоправной деятельности участвовали и правительства этих стран. 

По законодательству Азербайджана серьёзными нарушениями являются незарегистрированные на государственном уровне грантовые соглашения, а также выделение средств проектам, не прошедшим регистрацию. 

В ведомстве отметили, что Азербайджан осудил действия США, Германии и Франции в стране, поскольку это можно трактовать на незаконное вмешательство во внутренние дела государства. 

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#азербайджан
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#германия
#франция
#мид
#финансы
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США выделят средства на восстановление энергетической инфраструктуры Украины
Минэнерго Украины: США вложат 25 млн долларов в энергетическую инфраструктуру
28 ноября 2023, 15:32

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина ждёт от США выделения 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, повреждённой в ходе конфликта. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.
Отмечается, что агентство США по международному развитию и секретариат энергетического сообщества уже подписали соглашение о грантовом взносе государства в фонд поддержки энергетической отрасли Украины. 

Общая сумма взносов в фонд со стороны нескольких государств составила порядка 330 миллионов евро. Отмечается, что из них около 192 миллионов евро уже внесены 15 спонсорами, а остальная часть суммы – это анонсированные взносы, которые ожидаются на счёте в скором времени. 

В ведомстве добавили, что эти средства используются для закупки оборудования, с помощью которого будут проводиться работы по восстановлению энергетики в стране. 

Фонд поддержки энергетики Украины создали весной 2022 года, пояснили в Минэнерго. 

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#украина
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#энергетика
#деньги
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Украина и Италия начали переговоры о гарантиях безопасности Киеву
Украина и Италия начали переговоры о гарантиях безопасности
28 ноября 2023, 15:26

Фото: istock / okfoto

Украина и Италия начали переговоры на тему гарантий безопасности Киева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Офис украинского президента.

«По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства (Ермака - прим.ред.) начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой относительно заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности», — заявили в Офисе Зеленского.
Украинскую делегацию возглавил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он заявил, что Украина консультируется со всеми государствами «Большой семерки» (G7). Отмечается, что в 2024 году Италия будет председательствовать в объединении.

Ранее депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что для оказания помощи Украине правительству Германии придется использовать деньги из других невоенных статей бюджета. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#соглашения
#украина
#офис
#италия
#переговоры
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Захарова: В секторе Газа необходимы перемирие и прекращение огня
28 ноября 2023, 15:21

Фото: istockphoto.com/Racide

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в секторе Газа необходимо прекратить огонь и прийти к перемирию.
Она подчеркнула, что с такой позицией России согласно большинство стран.

«Необходимо подчёркивать принципиальную позицию России, и к нам присоединилось большинство стран мира — так называемое глобальное большинство — в необходимости перемирия, прекращения огня и решения срочно гуманитарных вопросов», — отметила в беседе с RT Захарова.

Тем временем, есть мнение и о том, что нынешние конфликты, которые сегодня находятся в активной фазе, спровоцированы именно Западом, в частности, США. Как пишет «Царьград», нынешняя война на Ближнем Востоке и подготовка «непрямого» конфликта с Китаем способствуют финансированию Пентагона в ущерб простым американцам.

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#россия
#война
#мид рф
#захарова
#сектор газа
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Суд заочно арестовал сотрудницу SOTA* Анну Лойко за оправдание терроризма
28 ноября 2023, 15:10

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Суд заочно заключил под стражу сотрудницу издания SOTA* сроком на один месяц и один день. Причина — публичное оправдание терроризма.
Ранее в отношении сотрудницы издания-иноагента было заведено уголовное дело. Сама Лойко была объявлена в розыск, так как к тому времени уже сбежала за пределы России. Причиной для возбуждения уголовного преследования журналистки стал материал за ее авторством, в котором рассказывалось о деятельности организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**.

Согласно решению суда, Анна Лойко будет заключена под стражу на срок один месяц и один день с момента ее фактического задержания. В случае ее экстрадиции или депортации в Россию — с момента ее передачи правоохранителям.

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* Выполняет функции иноагента на территории РФ

** Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#уголовное розыск
#люди
#журналистика
#арест
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Захарова раскрыла, почему переговоры Москвы и Киева не состоялись
Захарова заявила о запрете Киеву со стороны Запада вести переговоры с Москвой
28 ноября 2023, 14:59

Фото: istockphoto.com/sb2010

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что именно Запад запретил Украине начать переговорный процесс с Россией.
Она пояснила, что Западу не нужен мир на Украине.

«Весной 2022 года Киев запросил переговоры с Россией, на что Россия дала своё согласие и начала в ответ на эту просьбу вести переговоры. Именно Запад — Вашингтон, Лондон —заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной, так как переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно. Они заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий», — пояснила в беседе с RT Захарова.

В то же время, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон назвал помощь Украине приоритетом для законодателей США.

«Майк Джонсон назвал помощь Украине приоритетом для американских законодателей, но увязал выделение на это дополнительных средств с ужесточением пограничной политики США», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение Telegram-канал «РИА Новости: США».

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#сша
#россия
#мид рф
#ес
#захарова
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В Раде заявили об отсутствии у Украины планов боевых действий на 2024 год
Арахамия: на Украине нет «плана войны» на 2024 год
28 ноября 2023, 14:46

Фото: iStock/Silent_GOS

Военное командование Украины не имеет четкого плана по «ведению войны» на 2024 год. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия и интервью украинской журналистке.
«Нужно рассчитывать на свои ресурсы. Если взять сейчас план войны, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. Говорю, ну смотрите, мы не военные, мы общественный контроль, гражданский, демократичный контроль», - заявил Арахамия.

По его словам, планирование ведения боевых действий должен составить Генштаб ВСУ. Там должны предоставить данные о сумме необходимых средств для продолжения военных действий, а также число людей, которых нужно мобилизовать или демобилизовать.

«Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», - заключил Арахамия.
 
Ранее он заявлял, что конфликт на Украине мог закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус и отказался от вступления в НАТО. Депутат тогда возглавлял киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

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#военные
#конфликт
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#депутат
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#всу
#киев
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США поддержат «развитие» расследовательской журналистики в Южной Африке
28 ноября 2023, 14:44

Фото: istockphoto.com/YayaErnst

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено потратить до $8 млн на создание нового пула специалистов по журналистским расследованиям в Южной Африке.
«Цель проекта расследовательской журналистики в Южно-Африканском регионе — расширение возможностей и развитие сотрудничества среди работающих в Южно-Африканском регионе специалистов по журналистским расследованиям, редакторов и их новостных отделов для создания расследовательских материалов о преступлениях и проявлениях коррупции на местном, региональном и глобальном уровнях», — приводит RT текст соответствующего документа.

Также отмечается, что проект способствует «большей прозрачности» государственно власти в Южной Африке.

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#развитие
#африка
#страны
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Мышьяк и ртуть: чем отравили жену главы ГУР Украины Буданова, роль Зеленского в покушении
«Бабель»: жену главы ГУР МО Украины Буданова отравили тяжелыми металлами
28 ноября 2023, 14:39

Фото: iStock/wutwhanfoto

Супругу главы военной разведки Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о возможном покушении, и на какой почве у Буданова и главы Украины Владимира Зеленского возник конфликт.

Жену Буданова отравили тяжелыми металлами


Об отравлении Марианны Будановой сообщило издание «Бабель». Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение на фоне стремительного ухудшения самочувствия. Медики выяснили, что женщина отравлена тяжелыми металлами. О том, как они могли попасть в организм пострадавшей, выясняют правоохранители.

В настоящее время состояние здоровья Марианны Будановой удовлетворительное. После завершения курса лечения она будет продолжать находиться под контролем врачей.

Марианна Буданова: что известно


Марианна вступила в законный брак с Кириллом Будановым в 2014 году. Женщина занимает должность советника мэра Киева Виталия Кличко по вопросам предотвращения коррупции в сфере спорта и молодежной политики. По образованию Марианна психолог. Социальными сетями женщина не пользуется, однако ведет публичный образ жизни, часто общается с журналистами, дает интервью.

Супруга главы украинской разведки проживает со своим супругом в его рабочем кабинете.


Покушения на Кирилла Буданова 


Основной версией следствия является покушение на убийство главы ГУР Украины Кирилла Буданова. Издание «Бабель» сообщает со ссылкой на неназванные источники, что в военных целях или в быту то вещество, которое было обнаружено в организме Марианны, не применяется. Собеседники издания уверены, что имело место покушение.

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«Путин больше не верит»: Буданов о договоре с Россией и чем закончится конфликт на Украине

Прежде на главу украинской разведки было совершено покушение в 2019 году. Тогда под днище его автомобиля была установлена бомба, однако она сдетонировала раньше, чем Буданов сел в салон машины. Киев обвинил в произошедшем россиянина Алексея Ломако, который якобы прибыл в страну специально для совершения убийства.

Прежде о покушениях на жизнь Кирилла Буданова рассказал официальный представитель ГУР Украины Андрей Юсов. В интервью YouTube-каналу ISLND TV он сообщил, что на Буданова было совершено более десяти покушений, однако подробностей не привел.
В своем телеграм-канале Буданов написал, что очевидным является то, что главной целью покушения была не его супруга.

«Все мировое сообщество уже знает этот почерк. Только одна страна в мире совершает подобные террористические акты. Очевидно и то, что не Марианна Буданова была главной целью покушения», — заявил Буданов.

Какими тяжелыми металлами можно отравиться


Наиболее опасную концентрацию тяжёлых металлов в  себе содержит свинец, ртуть, мышьяк, медь и кадмий. Отравление веществом может спровоцировать рвоту, сильную головную боль, привкус металла во рту.

У подчиненных Буданова выявили отравление тяжелыми металлами


Отравление тяжелыми металлами также было выявлено у нескольких сотрудников Главного управления разведки Украины. Об этом пишет «Украинская правда», со ссылкой на осведомленные источники. Собеседники агентства заявили, что вероятнее всего была отравлена еда.

Конфликт Буданова с Зеленским


В сентябре текущего года у главы украинской разведки и президента страны разошлись взгляды по поводу масштабов проведения военный действий. Владимир Зеленский заявил, что боевые действия не должны быть перенесены на территорию России, тогда как Буданов настаивал на обратном.

Политолог Мезюхо сравнил Буданова с шоуменом
Политолог Мезюхо сравнил Буданова с шоуменом

Кроме того, экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен не исключил вероятность того, что Буданов может вступить сговор с российским военным командованием и завершить таким образом украинский конфликт.

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