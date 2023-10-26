Главы МИД девяти арабских стран сделали совместное заявление по Палестине

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Главы МИД девяти арабских стран заявили, что отвергают какие-либо попытки перемещения палестинского народа. Об этом говорится в их совместном заявлении.
Сообщается, что главы международных ведомств потребовали от Совбеза ООН обязать Израиль и сектор Газа прекратить огонь.
Ранее в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом.
26 октября замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас вскоре посетит Россию с официальным визитом. Сообщается, что между российским и палестинским лидерами состоится конструктивный разговор на тему палестино-израильского конфликта.
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Ранее в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом.
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Екатерина Коршунова