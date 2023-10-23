Главы МИД на заседании «3+3» пришли к единогласному выводу

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Главы министерств иностранных дел России, Ирана, Турции, Азербайджана и Армении в ходе заседания формата «3+3» единогласно выступили за необходимость прекращения атак на Сектор Газа.
По словам участников заседания, атаки создают угрозу для мирного населения сектора Газа, поэтому стоит немедленно их прекратить, чтобы не увеличивать число жертв.
Напомним, что заседание «3 3» прошло 23 октября в Тегеране. Российскую сторону представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В заседании должны принимать участие шесть стран, однако Грузия уже во второй раз отказывается присутствовать на мероприятии.
По завершении мероприятия Лавров провёл встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
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Напомним, что заседание «3 3» прошло 23 октября в Тегеране. Российскую сторону представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В заседании должны принимать участие шесть стран, однако Грузия уже во второй раз отказывается присутствовать на мероприятии.
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Анастасия Чинкова