Главы МИД России и Бразилии обсудили конфликт между Израилем и Палестиной

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из бразильского МИД Мауро Виейра обсудили израильско-палестинский конфликт и пути его урегулирования. Об этом сообщает российское ведомство.
Кроме того, в сообщении МИД РФ добавляется, что Россия признаёт безальтернативной развязку ситуации с помощью общепризнанных международных правовых основ, в результате которой должно быть создано суверенное государство Палестина. Уточняется, что государство со столицей в Восточном Иерусалиме должно мирно сосуществовать с соседним Израилем.
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Анастасия Чинкова