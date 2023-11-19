Главы МИД России и Ирана провели телефонные переговоры. 

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахианом. Темой беседы была прежде всего ситуация на Ближнем Востоке.
Лавров и Абдоллахиан подчеркнули необходимость прекращения огня в зоне конфликта как можно скорее. Также была отмечена потребность оказания срочного содействия мирным жителям на территории сектора Газа.
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Александр Бойцов