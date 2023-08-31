Главы МИД стран БРИКС обратились к Индонезии с предложением вступить в альянс

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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что главы МИД стран-членов БРИКС обратились к Индонезии с предложением присоединиться к альянсу. Об этом сообщает индонезийское агентство ANTARA.
Отмечается, что ,Индонезия все еще изучает ситуацию, чтобы рассмотреть преимущества вступления в БРИКС. По словам Марсуди, у Индонезии хорошие отношения со всеми государствами-членами БРИКС.
Глава МИД Индонезии подчеркнула, что ее страна не подавала письма о «выражении заинтересованности» в присоединении к альянсу.
Напомним, ранее обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци заявил, что в 2024 году БРИКС будет играть ключевую роль в мире после принятия новых стран в свой состав.
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Глава МИД Индонезии подчеркнула, что ее страна не подавала письма о «выражении заинтересованности» в присоединении к альянсу.
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Екатерина Коршунова