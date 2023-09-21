Главы МИД стран БРИКС поддержали реформу Совбеза ООН

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Главы Министерств Иностранных Дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) выразили поддержку реформе Организации Объединенных Наций (ООН), включая Совет Безопасности, с целью усовершенствования его демократичности, представительности, эффективности и реакции на глобальные вызовы.
Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Министерства Иностранных Дел России, по итогам встречи глав МИД БРИКС в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Артем Кузьмин