Главы МИД стран ЕС выступили против блокады Газы

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС выступили против блокады сектора Газа. Об этом Боррель сообщил по итогам встречи, которая прошла в Омане.
По словам Борреля, главы МИД стран Европейского союза также призвали открыть гуманитарные коридоры и дать возможность желающим покинуть Газу.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
Ранее эксперт по международному праву, председатель Ассоциации арабских адвокатов в Великобритании Сабах аль-Мухтар заявил, что коллективное наказание жителей сектора Газа, удары по гражданским объектам и поддержка таких действий Израиля западными странами нарушают международное право и не могут быть оправданы борьбой с терроризмом.
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Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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Екатерина Коршунова