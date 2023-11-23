Главы стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам саммита в Минске

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Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали 15 документов по итогам саммита в Минске, об этом сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, его цитирует «БелТА».
«Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию», - прокомментировал ситуацию Тасмагамбетов.
Напомним, в рамках саммита бывшего командующего ВДВ РФ Андрея Сердюкова назначили главой объединенного штаба ОДКБ. Сердюков присвоены звания Героя Российской Федерации (2020 год) и Заслуженного военного специалиста Российской Федерации (2012 год).
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