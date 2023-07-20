Главком ВСУ Залужный провел телефонный разговор с генералом США Марком Милли

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что доложил по телефону председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации на фронте, об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Залужный заявил, что несмотря на российскую оборону, заграждения, минные поля и сверхсложные укрепления, украинские формирования достигают успехов на линии боевого соприкосновения. Он также добавил, что подробно рассказал американскому генералу о ситуации по всей линии фронта.
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Анастасия Крестьянова