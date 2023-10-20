Главой пресс-службы Минобороны Украины стал писатель-фантаст Павлюк

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Пресс-службу Минобороны Украины возглавил писатель-фантаст Илларион Павлюк. В соцсетях он сообщил, что стал начальником управления прессы и информации ведомства.
«Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность», — написал Павлюк.
Он также выразил благодарность украинского министру обороны Рустему Умерову за веру в него и его команду. Ранее писатель работал в Главном управлении разведки (ГУР).
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