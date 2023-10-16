Главу Еврокомиссии обвинили в «воинственном лае» о конфликте в Израиле

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в воинственной риторике о конфликте на Ближнем Востоке. Об этом она написала в соцсети X.
«О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен», — говорится в публикации.
Политика добавила, что Франция должна всячески способствовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и проявлять заботу об израильских и палестинских жителях.
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