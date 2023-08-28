Главу МИД Ливии отстранили после встречи с коллегой из Израиля

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Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии отстранил министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш от работы из-за того, что она встретилась в Италии с главой МИД Израиля Эли Коэном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПНЕ.
«Премьер-министр Абдельхамид Дбейба отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш в качестве предупредительной меры», — цитирует агентство сообщение ПНЕ.
Отмечается, что в отношении главы ливийского МИДа проведут расследование.
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