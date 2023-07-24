Главы МИД России, Армении и Азербайджана проведут переговоры в Москве

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Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут 25 июля в Москве трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры, об этом сообщает МИД РФ.
В рамках встречи, министры обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и проанализируют пути урегулирования конфликта.
Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет в Москве 25 июля. Уточняется, что министры обсудят выполнение трехсторонних договоренностей и разработают пути деэскалации кризиса.
Накануне сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Ирана обсудили встречу с коллегами из САР и Турции, первый этап которой, состоялся в мае.
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Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет в Москве 25 июля. Уточняется, что министры обсудят выполнение трехсторонних договоренностей и разработают пути деэскалации кризиса.
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Анастасия Крестьянова